Emma Watson attise des rumeurs de romance avec un acteur de Harry Potter

Est-ce qu’Emma Watson est en train de tomber sous le charme d’un de ses anciens collègues à l’écran?

Une dernière photo publiée par Tom Felton (eh oui, nul autre que Draco Malfoy!) a fait démarrer la machine à rumeurs auprès des amateurs de la franchise de films fantastiques.

C’est que secrètement, plusieurs personnes auraient aimé qu’Hermione et Draco laissent derrière eux leurs différends et forme un couple inattendu, mais quand même cute. Si Emma de son côté se concentre sur son activisme féministe et sa carrière d’actrice, Tom, lui mène la vie de rockeur. C’est d’ailleurs une guitare à la main qu’on peut voir Emma Watson et Tom Felton passer un moment privilégié... d’amitié? On ne sait pas!

Plusieurs personnes dans les commentaires sous la dernière photo de Tom Felton mentionnent le nom fictif du couple, Dramione, et à quel point elles espèrent que ces derniers finissent par former un vrai couple dans la vie.

Des années se sont écoulées depuis le dernier chapitre HP à l’écran, Harry Potter et les reliques de la mort. Toutefois, plusieurs acteurs de la série de films restent très proches malgré le temps qui avance, incluant Tom Felton et Emma Watson.

Une chose est certaine, leur relation fusionnelle qui perdure après toutes ces années (Always), est vraiment cute à voir!