Après l’imprimé de serpent, voici le motif animalier que tout le monde va porter!

Le motif de serpent a sans contredit dominé en matière d’imprimé animalier fétiche lors des dernières saisons. Pour cet automne, toutefois, un nouvel imprimé se glisse tranquillement dans notre garde-robe, autant sur nos accessoires que sur nos vêtements. Après avoir fait fureur sur les ongles, l’imprimé de peau de vache est désormais devenu un classique mode!

En effet, plusieurs blogueuses mode et vedettes internationales comme Bella Hadid et Kylie Jenner, ont déjà mis de l’avant cette tendance audacieuse que seules les plus courageuses oseront porter.

Que ce soit sur des bottes, pour un look country ou encore sous forme de jupe ou de robe, l’imprimé de taches noires (ou colorées!) sur fond blanc est des plus populaires. La tendance avait été d’abord repérée ce printemps sur les passerelles, mais il semble que la température automnale soit plus propice à porter cet imprimé audacieux.

Si les plus timides vont préférer porter cet imprimé simplement en accessoires, d’autres, comme Dua Lipa, oseront le «total look»!

Voici où vous procurer quelques pièces en imprimé de peau de vache cet automne!

Bottillons à effet peau de vache, 140$, chez Zara

Jupe à imprimé peau de vache, 50$, Urban Outfitters

Manteau à imprimé de peau de vache, 90$ (en solde), chez Mango

Étui de cellulaire à imprimé peau de vache, 35$, Urban Outfitters

Chemise à imprimé de vache, 20$, Forever 21