Tout ce qu'on sait sur les suites de «To All the Boys I've Loved Before»

Quand est-ce que la suite To All the Boys I've Loved Before va sortir? Quelle sera l’histoire? Si vous vous posez ces questions, nous avons toutes les réponses juste ici.

Après la sortie de l’excellente comédie romantique To All the Boys I've Loved Before en août 2018, on attend impatiemment de retrouver les personnages de Lara Jean et Peter Kavinsky.

Bonne nouvelle, la suite arrive très bientôt, et il y a déjà un troisième en production!

Voici donc tout ce qu’on sait sur To All the Boys 2 et 3:

Quels seront les titres?

Les titres sont directement tirés des livres de Jenny Han desquels les films s’inspirent. Le 2e s’intitule donc To All the Boys: PS I Still Love You, et le 3e, To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean.

Quels acteurs reviennent?

Lana Condor et Noah Centineo sont bien sûr de retour dans les rôles de Lara Jean et Peter Kavinsky.

Janel Parrish et Anna Cathcart reprennent aussi leurs rôles des soeurs de Lara Jean, Margot et Kitty.

L’actrice Emilija Baranac est de retour dans la peau de Gen, l’ex de Peter, tout comme Madeleine Arthur dans le rôle de Christine, la BFF de Lara Jean.

Qui sont les nouveaux personnages?

Malheureusement pour Jordan Burtchett qui jouait John Ambrose, le rôle a été donné à Jordan Fisher pour le second film.

Ross Butler de 13 Reasons Why rejoint aussi le groupe en tant que Trevor, le meilleur ami de Peter.

AFP

L’actrice Holland Taylor va jouer Stormy, une patiente dans la résidence pour personnes âgées dans laquelle Lara Jean commence à travailler. Elle va devenir proche de Lara Jean et lui apprendre des leçons de vies importantes.

Quelle est l’histoire?

Si on se fie aux livres, dans PS I Still Love You, Lara Jean et John Ambrose devraient commencer à s’envoyer des lettres de plus en plus souvent. Elle risque aussi de se chicaner avec Peter après que celui-ci invite son ex, Gen, dans un party.

Il y aura donc sans doute un triangle amoureux...

On ne va pas raconter l’histoire de Always and Forever, Lara Jean pour éviter de gâcher la fin de PS I Still Love You, mais l’histoire se déroule durant leur dernière année au secondaire.

Quand vont sortir les films?

PS I Still Love You va sortir le 12 février 2020.

Pour ce qui est de et Always and Forever, Lara Jean, le tournage s'est déroulé à l’été 2019 et Noah Centineo a Tweeté le 17 août pour dire que c'était officiellement terminé pour lui.

Tonight was my last night as Peter Kavinsky.



I hope you all love these last installments as much as we do. Forever grateful for the opportunity to be yours



Thank you Lana, thank you Michael, Thank you Matt, Thank you Netflix, grateful to every person who told this story with us — Noah (@noahcent) August 17, 2019

Il a dit aurevoir à son personnage de Peter et remercié ses collègues. C'est donc certain que le 3ème film va arriver très tôt! Probablement à l'été 2020, ou même avant.

Est-ce qu’on a une bande-annonce?

Pas encore, mais on a très hâte!