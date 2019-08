Quand a lieu la prochaine vente VIB chez Sephora?

Celles qui sont des habituées de Sephora savent que le géant de cosmétiques ne fait pas souvent de soldes d’envergure.

C’est pourquoi, quand les événements VIB sont à nos portes, on saute sur l’occasion pour faire le plein de nos produits préférés à prix réduit. Ce qui est bien des ventes Sephora, c’est que le pourcentage de rabais s’applique sur tous les produits qu’on désire et non sur une sélection spécifique. On peut donc s’acheter notre eye-liner Kat Von D qui commençait à dessécher où encore se faire plaisir en s’offrant une palette de maquillage vraiment «extra» qu’on n’aurait jamais osé se procurer avant.

Les seules limites sont sur les produits The Ordinary (aucun rabais ne s’applique), Dyson (un seul par client par transaction) et Drunk Elephant (3 produits par transaction).

Voici comment la vente fonctionne

Il faut d’abord être abonnée au programme de points VIB, ce qui est absolument gratuit et vous permet d’obtenir un cadeau quand même vraiment cool à votre fête.

Les membres VIB, qui ont dépensé au moins 350$ cette année, peuvent profiter de 15% de rabais du 20 au 27 août.

Puis, les VIB Rouge jouiront d’un rabais de 20% sur tout et d’un accès privilégié à la vente. Dès le 19 août, ces dernières peuvent utiliser leur rabais en ligne comme en magasin!

Pour avoir droit à votre rabais en ligne, il faut vous connecter à votre profil et mettre le code SUMMERSAVE.

Bon magasinage!