Billie Eilish est méconnaissable sur la couverture du magazine V

Quand ils reçoivent des vedettes d’envergure, les magazines en profitent souvent pour les faire sortir de leur zone de confort côté style.

C’est le cas plus récent du magazine V qui met en vedette Billie Eilish dans un style beaucoup plus romantique et bohème qu’on lui connaît habituellement sur sa dernière couverture.

Entourée de fleurs et portant une longue tunique à volants blanche et une jupe à tulle, Billie se trouve bien loin de son style habituel, composé des classiques t-shirts et jeans baggy que la star adore porter!

Pour ses cheveux, le magazine de mode et de culture a aussi opté pour quelque chose de différent : des extensions noires extra longues et une couronne en forme de serpent.

Une autre preuve que Billie EIlish peut absolument TOUT rocker!