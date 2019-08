Bella Hadid est rendue blonde et elle ressemble à sa soeur Gigi

La mannequin Bella Hadid ne cesse de pâlir ses cheveux et elle se transforme tranquillement en sa soeur, Gigi.

Dennis Van Tine/Future Image/WENN.com

Celle qui a normalement les cheveux d'un brun très foncé a débuté sa transition vers le blond au début de l'été, alors qu'elle a été aperçue avec quelques mèches plus claires qu'à l'habitude.

Puis, dans cette photo prise en voyage avec sa BFF, Fanny Bourdette-Donon, on peut voir que ses cheveux sont encore plus pâles.

Récemment, elle a publié une selfie dans laquelle ses cheveux semblent être châtains, tirant presque sur le caramel.

Finalement, dans l'image la plus récente, les cheveux de Bella sont clairement blonds! Et très longs.

Le look lui va à ravir, et on voit encore plus la ressemblance avec sa soeur.

On a hâte de voir jusqu'où elle va aller!