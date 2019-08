Voici comment faire pousser ses cheveux plus rapidement

Si votre coiffeuse a été un peu trop zélée et que vous souhaitez que vos cheveux poussent un peu plus rapidement, il existe certains trucs, bien qu’aucun miracle, pour les faire pousser plus vite.

Vos cheveux ne vont peut-être pas pousser de trois pouces en un mois, mais ils vont tout de même retirer plusieurs bénéfices de ces trucs simples qui améliorent non seulement la pousse des cheveux, mais également leur apparence et leur volume.



Voici donc 8 trucs à essayer si vous cherchez à faire pousser vos cheveux rapidement.

1. Prendre des suppléments de biotine et de vitamine E

La biotine est une vitamine clé pour freiner la perte de cheveux. Bien souvent, la quantité contenue dans des aliments comme le soya, les grains entiers, les noix, etc. est suffisante pour en tirer les bénéfices. Toutefois, plusieurs compagnies offrent des vitamines qui mélangent biotine, vitamine E ou encore collagène qui vient donner un coup de pouce à nos cheveux. Plusieurs personnes qui utilisent la vitamine E et la biotine en supplément voient des changements tant dans la densité, que la longueur des cheveux.

Vitamines gélifiées pour favoriser la pousse des cheveux, 16$, amazon.ca

2. Abandonner le fer plat

On le répète assez souvent, les fers plats, fers à friser et séchoirs sont nos ennemis quand vient le temps de faire allonger ses cheveux. On essaie de se tenir loin de ces outils et si on n’a pas le choix, on utilise la température la moins chaude possible tout en utilisant un produit protecteur conçu à cet effet.

Vaporisateur protecteur TRESemmé, 6$, amazon.ca

3. Dormir avec une taie d’oreiller en soie

Ça peut paraître bête, mais le tissu de nos taies d’oreiller peut parfois causer des bris si nos cheveux sont fragilisés. Une taie en soie peut donc aider à garder nos cheveux lisses et sans frisottis tout en préservant notre longueur.



Taie d'oreiller de satin, 33$, amazon.ca

4. Masser son cuir chevelu

Les massages de têtes stimulent la circulation sanguine qui a son tour, favorisent la pousse des cheveux. Quand vous appliquez votre shampoing, pourquoi ne pas vous offrir du même coup un moment #selfcare en vous offrant un petit massage de quelques minutes?

5. Utiliser des élastiques sans cassure

Si vous êtes adeptes de la queue de cheval à la Ariana Grande, on vous conseille de choisir toujours des élastiques conçus pour éviter les cassures ou encore en tissus, qui seront plus doux sur vos cheveux.

Élastiques transparents Invisibobble, 10$, amazon.ca

6. Appliquer un masque d’huile de ricin

L’huile de ricin fait des miracles pour les cheveux, surtout lorsqu’elle est appliquée en masque. Les cheveux mouillés, appliquez une bonne quantité d’huile de ricin sur toute votre chevelure et laissez reposer au moins 7 heures (ou toute la nuit, en portant un casque de douche). Le lendemain, passez au shampoing et au revitalisant.

Huile de ricin pure, 10$, amazon.ca

7. Si vous avez les pointes très abîmées, prenez rendez-vous chez le coiffeur

Ça peut paraître contre-intuitif, mais si vos pointes sont très fourchues, elles peuvent fendre jusqu’à très haut sur le cheveu, ce qui peut raccourcir de façon significative votre chevelure quand plusieurs d’entres elles se cassent. Donc un petit tour chez le coiffeur donnera une bonne base pour faire pousser vos cheveux longuement et sainement.