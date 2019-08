Qui pourrait avoir tué Bryce selon la nouvelle bande-annonce de «13 Reasons Why»

La dernière bande-annonce pour la saison 3 de 13 Reasons Why tourne autour de la question suivante : qui a tué Bryce Walker?

On y apprend que Bryce a été retrouvé mort et qu'il aurait été tué par balles. Puisqu’il était un horrible personnage, littéralement tout le monde aurait une raison de l’avoir tué!

Voici donc qui aurait pu avoir tiré Bryce, et pourquoi:

Jessica Davis

Jessica semble innocente au début de la bande-annonce, puisque quand Justin lui dit qu’il croit qu’une personne de leur gang aurait pu avoir tué Bryce, elle répond «C’est impossible!». Par contre, elle aurait la meilleure raison: Bryce l’a violée et n’a reçu que quelques mois de probation pour son crime.

Alex Standall

Étant en couple avec Jessica, Alex pourrait en vouloir à Bryce pour ce qu'il a fait à sa douce. On se souvient aussi qu'Alex et Montgomery, ou Monty, ont été témoins du viol de Jessica, mais qu'ils n’ont rien fait. Alex a tenté de se suicider par la suite, puisqu’il se sentait trop coupable. D’après nous, il n’est pas un suspect et va plutôt vouloir se venger de Monty.

Tyler Down

Comme Zach le note dans la bande-annonce, Bryce a été tué par balles. On sait que Tyler possède un fusil... et qu’il n’est pas très stable mentalement! Par contre, lui aussi aurait plus de raisons de vouloir s’en prendre à Monty plutôt qu’à Bryce.

Zach Dempsey

Zach pourrait vouloir mettre le blâme sur Tyler parce qu’il a quelque chose à cacher! Dans la bande-annonce, quand Justin le confronte en lui disant qu’il détestait Bryce, Zach semble réagir fortement en attaquant celui-ci. On le voit aussi avoir un moment intime avec Chloe, la petite copine de Bryce...

Chloe Rice

Parlant de Chloe, elle n’était pas juste l’amoureuse de Bryce : on sait aussi qu’elle est enceinte de lui. Elle aurait pu vouloir le tuer pour se venger de lui, puisqu'il a abusé d’elle alors qu’elle était inconsciente. Elle n’est pas vraiment dans l’annonce, sauf quand on la voit en compagnie de Zach. Rien n’est certain, mais elle est une bonne candidate.

Justin Foley

Justin n’a pas eu la vie facile et, de retour à Liberty High, il semble avoir quelque chose à cacher. On le voit acheter un fusil dans une ruelle sombre, ce qui n’est pas bon signe. Par contre, c’est probablement pour se défendre de Seth, le copain de sa mère, et rien d’autre.

Monty De La Cruz

Monty a beaucoup à se reprocher après avoir attaqué Tyler dans la saison 2. On le voit dans l’annonce tenant un fusil, ce qui lui donne un air assez coupable! Par contre, il était le seul ami de Bryce, alors pourquoi le tuer?

Clay Jensen

Clay est le suspect numéro 1 dans cette bande-annonce. C'est probablement parce qu’à la fin de la saison 2, quand Tyler est arrivé au bal avec un fusil, Clay a réussi à le convaincre de lui donner son arme. Il pourrait aussi vouloir venger la mémoire d’Hannah, mais d’après nous, tout ceci est une fausse piste!

Tony Padilla

On dirait bien que Clay doute de l’innocence de Tony, puisqu’il lui demande où il était la nuit où Bryce a été tué. Il s’est aussi incriminé en amenant Tyler loin des policiers. Par contre, rien ne nous indique que tuer Bryce lui apporterait un bénéfice.

La nouvelle

Il y a un tout nouveau personnage dans cette saison de 13 Reasons Why, nommée Ani Achola. On sait qu’elle a déjà commis un crime et qu’elle a un accent anglais d’Angleterre... Elle semble plutôt enquêter sur le meurtre de Bryce, mais on la voit nettoyer un chandail ensanglanté, alors elle n’est pas 100% innocente.

Bryce lui-même?

Considérant à quel point Bryce était diabolique, il aurait très bien pu s’enlever la vie et tout organiser pour que ses ennemis soient blâmés.

On va le savoir dès le 23 août, mais, en attendant voyez la bande-annonce juste ici pour faire votre propre idée: