Miley Cyrus vient de sortir une chanson trop triste à propos de son ex, Liam Hemsworth

Miley Cyrus vient tout juste de lancer une nouvelle chanson et plusieurs fans sont convaincus qu’elle y adresse directement son divorce avec son copain des dernières années, Liam Hemsworth.

Intitulée Slide Away, la chanson comporte plusieurs paroles qui laissent croire que la chanteuse parle de sa relation terminée avec Liam.

AFP

Miley chante notamment d’un «paradis» (sa relation avec son mari), qui serait tombé en «poussière» (son divorce) :

Once upon a time, it was paradise / Once upon a time, I was paralyzed / Think I'm gonna miss these harbor lights / But it's time to let it go / Once upon a time, it was made for us / Woke up one day, it had turned to dust / Baby, we were found, but now we're lost / So it's time to let it go

Elle parle ensuite d’une maison sur une colline. On sait que le couple habitait à Malibu et qu’ils ont malheureusement perdu leur demeure lors des feux qui ont ravagé une bonne partie de la ville de Los Angeles, en 2018.

AFP

I want my house in the hills / Don't want the whiskey and pills

Elle semble ensuite faire référence à Liam et son amour pour le surf quand elle indique «qu’il retournera vers l’océan, et moi, vers les lumières de la ville».

So won't you slide away back to the ocean, I'll go back to the city lights

La partie qui indique le plus clairement que Miley Cyrus parle de son ex, est sans contredit celle qui parle de leur relation à 17 ans. On sait que la paire s’est rencontrée environ à cet âge, sur le plateau de tournage de The Last Song.

Photo: Reuters

Move on, we're not 17 / I'm not who I used to be / You say that everything changed / You're right, we're grown now.

Trop triste!