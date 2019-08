Cassandra Bouchard se confie sur ses troubles alimentaires dans une vidéo inspirante

L’une des raisons pour lesquelles on adore la Youtubeuse Cassandra Bouchard est sa transparence. Elle en a encore une fois fait la preuve en se confiant sur son anorexie dans une vidéo inspirante.

L’idée derrière la vidéo intitulée «Ce que je pense des réseaux sociaux» est venue à Cassandra alors qu’elle passait la journée seule à la piscine.

En observant les gens autour d’elle, la jeune femme de 25 ans s’est mise à réaliser à quel point tous les humains sont différents. C'est quelque chose qu’on peut parfois oublier en regardant notre «feed» Instagram, souvent rempli de mannequins avec des corps semblables.

Cassandra a alors avoué qu’elle avait déjà souffert de troubles alimentaires, plus précisément d’anorexie. Sans entrer dans les détails, elle confie que ses problèmes étaient intenses et extrêmes.

Elle nous rassure cependant en disant que cela ne fait plus partie de sa vie aujourd’hui. Elle va mieux et est maintenant capable de passer par dessus ce qu’elle n’aime pas de son corps en se rappelant que personne n’est parfait, et que personne ne le sera jamais.

En se questionnant sur la raison qui l'avait poussée à avoir ces troubles, Cassandra jette le blâme sur les standards de beauté de la société. Elle s’inquiète pour les jeunes d’aujourd’hui qui grandissent avec les réseaux sociaux et qui y sont confrontés au quotidien.

Elle se pose la question suivante : pourquoi publie-t-on des photos vides de sens ou d’émotions, simplement parce qu’elles sont visuellement parfaites? Selon Cassandra, on devrait publier des photos qui sont en lien avec un beau souvenir et les gens qu’on aime.

Elle nous invite à supprimer de notre fil les comptes trop faux et parfaits, et à ne suivre que des gens qui nous font sentir bien.

Ce qu’on retire de la vidéo c’est que la perfection n’existe pas et que c’est le temps de faire un ménage des réseaux sociaux la gang! Merci Cassandra pour le beau message.

Voici la vidéo: