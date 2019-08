Voici 10 acteurs qui pourraient jouer Prince Eric puisque Harry Styles a refusé le rôle

Après une rumeur tenace, on sait maintenant que Harry Styles a officiellement refusé le rôle du Prince Eric dans le remake de La Petite Sirène.

Pas de panique, il existe une foule d’autres acteurs magnifiques et talentueux qui pourraient jouer le rôle!

Avant toutes choses, déterminons quels sont les critères pour faire un bon Prince Eric.

Quel âge doit-il avoir?

Dans le film, Ariel devait avoir 16 ans, et Eric, 18 ans. Considérant que Halle Bailey, l’actrice qui va jouer Ariel, est âgée de 19 ans, Eric devrait avoir environ 21 ans... On accepte entre 18 et 26, disons!

Doit-il savoir chanter?

Dans le dessin animé original, Eric ne chantait pas. Par contre, on sait maintenant que les producteurs étaient intéressés par Harry Styles, un chanteur. Cela laisse sous-entendre qu’ils désirent peut-être ajouter des chansons au personnage. Choisissons donc des acteurs qui peuvent aussi tenir la note!

De quelle origine devrait-il être?

On sait que le choix d’une actrice afro-américaine, Halle Bailey, dans le rôle d’Ariel n’a pas plu à tous.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Par contre, puisqu’elle est une sirène, selon nous, la couleur de sa peau n'est pas importante dans l'histoire, et il en est de même pour Eric. Nous cherchons donc des acteurs humains, tout simplement.

Maintenant que c’est clair, voici nos 10 idées pour le Prince Eric:

Jordan Fisher

Jordan, qui va jouer John Ambrose dans la suite de To All the Boys I've Loved Before, serait génial pour le rôle.

Il a 25 ans, il chante, danse très bien, et il est adorable!

Ansel Elgort

Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'acteur de Nos étoiles contraires est un chanteur et musicien hors pair.

A 25 ans et du haut de ses 6'3", il a le look d'un prince Disney.

Shawn Mendes

Pas besoin de vous prouver que Shawn est un bon chanteur, vous le savez déjà! Bien qu'il n'ait jamais joué dans un film, il a déjà avoué en entrevue que ce serait l'un de ses plus grands rêves. Bonus, il a 21 ans, ce qui se rapproche des 19 ans de Halle!

Chosen Jacobs

Vous avez peut-être remarqué le beau Chosen dans le film d'horreur It, mais son compte Instagram est aussi rempli de vidéos de lui qui chante et qui démontrent qu'il a une magnifique voix.

Il vient tout juste d'avoir 18 ans et ils seraient trop cutes ensemble!

Asher Angel

AFP

On connaît Asher pour son rôle dans Shazam! et en plus de ressembler un peu au Prince Eric animé, il chante très très bien.

On sait aussi qu'Asher a auditionné pour le rôle, mais qu'il ne sait pas encore s'il l'a eu. C'est son rêve depuis qu'il a joué le rôle du poisson Barboteur (ou Polochon) dans une comédie musicale alors qu'il était enfant. Le seul hic? Il n'a que 16 ans, mais bientôt 17.

KJ Apa

AFP

Archie chante tout le temps dans Riverdale, alors on sait que KJ serait capable de chanter la sérénade à Ariel! Il est âgé de 22 ans et avec sa couleur de cheveux naturelle, le brun foncé, il ressemble drôlement a Eric!

Dylan Minnette

Celui qui joue Clay dans 13 Reasons Why a définitivement la tignasse foncée et les yeux bleus d'Eric. En plus, il chante aussi super bien!

Il a son propre groupe, Wallows, et est âgé de 22 ans.

Hero Fiennes-Tiffin

AFP

Bon, aucune idée si Hero, 21 ans, est capable de chanter, mais il a définitivement le look nécessaire pour jouer un prince. En plus, considérant qu'il joue un personnage inspiré par Harry Styles dans After, il peut très bien le remplacer!

Ross Lynch

Adriana M. Barraza/WENN.com

Ross, qui joue Harvey dans Sabrina, est un excellent acteur qui a aussi une magnifique voix!

Il a 23 ans et connaît déjà Halle Bailey, puisque les deux font partie du Disney Channel et ont joué ensemble dans un épisode de l'émission Austin & Ally.

Zendaya

Adriana M. Barraza/WENN.com

Si jamais Disney avait envie d'une Princesse Erica, Zendaya serait par-fai-te.

Elle chante bien, est une actrice extrêmement talentueuse, et elle a 22 ans!