Pézie et Olivier ne sont officiellement plus en couple

Pézie et Olivier, que l’on a connu dans le cadre d’Occupation double Grèce ne sont plus en couple!

En effet, la nouvelle de leur rupture a été confirmée par le média Narcity qui a rejoint les deux anciens tourtereaux.

On s’était aperçus que le couple très fusionnel à OD ne publiait plus vraiment de photos ensemble et ne se trouvait pas non plus dans les « stories » l’un de l’autre. Ils sont finalement passés aux aveux et ont indiqué que leur idylle était bel et bien terminée et qu’ils souhaitaient que le Québec soit indulgent envers eux.

On se souvient que lors de leur passage à OD, plusieurs téléspectateurs n’avaient pas été impressionnés par certains mensonges véhiculés par le couple. Olivier et Pézie avaient avoué assez tard durant l'émission qu'ils s'étaient déjà vus avant le début de l'émission.

Après la rupture de Renaud et Jessika , un seul couple persiste: celui de Julie-Anne et Yan, qui continuent de vivre leur amour au grand jour!

Au moins, nous avons toujours l'Ode à Pézie pour nous rappeller leurs beaux moments.