La saison 2 de The Haunting of Hill House sera encore plus épeurante que la première selon son créateur

Ceux qui ont capoté sur la série d’épouvante The Haunting of Hill House vont être heureux d’apprendre que la deuxième saison sera encore plus épeurante que la première!

La série diffusée en 2018 sur Netflix avait suscité beaucoup de réactions lors de sa parution. Avec ses moments de suspense et ses nombreuses scènes qui suscitent l’effroi, la série avait marqué beaucoup de téléspectateurs qui se sont demandé quelle serait la trame de fond de la deuxième saison.

La prochaine saison se nommera The Haunting of Bly Manor et selon son créateur Mike Flanagan, ce nouveau chapitre sera BEAUCOUP plus épeurant que le premier. Ce dernier s’est confié au média Birth.Movies.Death à propos de son inspiration pour cette prochaine saison, qui sera basée sur un roman d’horreur de Henry James.

«C’est une bonne façon de développer certains aspects que j’aimais dans la saison 1, mais dans le cadre d’une nouvelle histoire, sans être contraint par les décisions que nous avons prises la dernière fois. Pour les fans d’Henry James, ce sera assez fou, et pour ceux qui ne connaissent pas son travail, c’est incroyablement effrayant. Je pense déjà que c’est beaucoup plus effrayant que la saison 1, alors j’en suis très excité», a confié le créateur.

On ne sait pas à quelle date exactement cette seconde saison sortira, mais on sait que ce sera en 2020. On a hâte!