Voici quand toutes les suites de tes films préférés vont sortir

Plusieurs de nos films favoris des dernières années vont avoir des suites qui sortirons très bientôt et on capote!

Pour clarifier le tout, voici donc tout ce qu'on sait sur les suites de 10 films qu'on adore.

Maleficent 2: Mistress of Evil

Quand Maléfique apprend qu'Aurore et le Prince Phillip sont fiancés, elle ne réagit pas bien. Surtout quand la Reine mère annonce qu’elle considère maintenant Aurore comme sa propre fille.

La suite semble encore plus «dark» que le premier film et il sortira le 18 octobre 2019!

Frozen 2

Ça y est, on va enfin retrouver Elsa, Anna, Olaf et Kristoff qui devront faire face à de tout nouveaux défis. Josh Gad, qui fait la voix d’Olaf, a dit que les chansons étaient encore meilleures dans le 2e film! Meilleures que «Libérée, délivréééeeee»? On a hâte d’entendre ça!

La suite tant attendue arrive sur nos écrans en novembre 2019.

The King’s Man

Le 3e film dans la franchise Kingsman retourne dans le passé! L’histoire est assez mystérieuse, mais se déroule dans les années 1900, un Kingsman et son protégé devront combattre plusieurs criminels historiques.

The King’s Man sortira le 14 février 2020.

Birds of Prey

Harley Quinn se sépare du Joker et va avoir son propre film! Elle se joint à un groupe de super-héroïnes qui doivent sauver une jeune fille d’un méchant.

On va retrouver Margot Robbie dans son rôle légendaire le 19 février 2020.

Wonder Woman 1984

On ne connaît pas les détails de la suite du Wonder Woman de 2017, mais on sait que l’histoire se déroulera dans les années 80!

Le film sort le 10 juin 2020.

To All the Boys: PS I Still Love You

Dans la suite de To All the Boys I’ve Loved Before, Lara Jean se retrouve dans un triangle amoureux, déchirée entre Peter (Noah Centineo) et John Ambrose.

Celui-ci sera joué par Jordan Fisher et le meilleur ami de Peter, par Ross Butler de 13 Reasons Why.

On ne connaît pas encore la date exacte, mais le tournage est terminé depuis mai 2019 et le film sortira en 2020.

The Kissing Booth 2: Going the Distance

Elle et Noah seront de retour alors qu’ils vont tenter de vivre une relation à long terme. Les deux vont rencontrer de nouvelles personnes qui vont venir semer le doute sur leur relation.

On sait que le tournage a débuté en juin 2019, alors le film sortira probablement à l’été 2020.

After We Collided

La suite du sexy film After va être encore plus sexy puisqu’elle sera 18 ans et +! On sait aussi que Dylan Sprouse, le jumeau de Cole, sera de la partie dans le rôle de Trevor, le nouveau collègue de Tessa qui a un crush sur elle.

Le tournage a débuté à la fin de l’été 2019, alors on devrait pouvoir voir le résultat environ 1 an plus tard.

Fantastic Beasts 3

On va devoir attendre un peu pour replonger dans l’univers d’Harry Potter puisque le tournage du troisième film a été repoussé au printemps 2020!

Le film sortira donc en novembre 2021.

Aladdin 2

Il n’y a pratiquement aucun détail, mais après le grand succès de la version «en vrai» d’Aladdin, une suite est pratiquement garantie!

Les producteurs aimeraient s’inspirer de la suite du dessin animé, Le retour de Jafar, et les acteurs ont exprimé leur intérêt!