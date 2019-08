Marina Bastarache annonce sa rupture dans une vidéo où elle dévoile tout!

C’est une bien triste nouvelle que Marina Bastarache a partagé hier à ses fans: elle est maintenant célibataire depuis la fin du mois de février. Elle en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.



Depuis plusieurs mois déjà, ses abonnés lui posaient des questions à propos de sa relation avec Marco, «son bel Italien». Marina avoue qu’elle a longtemps esquivé la question, mais qu’elle était maintenant prête à s’ouvrir publiquement à ce propos, question d’être honnête avec ses fans.





«Présentement, on est en août 2019... depuis août 2018, shit went down», a-t-elle illustré.



L’automne dernier, les deux anciens amoureux avaient comme projet de s’acheter une maison en Italie. Comme le statut «d’étrangère» de Marina en Italie compliquait les choses, c’est son copain de l’époque qui a acheté la maison à son nom. En janvier, ils ont pris possession de la maison et débuté les rénovations, et c’est là que la situation s’est mise à mal aller.



«Marco était pas fin. C’est la vraie de vraie vérité. Je suis pas là pour tacher son nom, de toute façon il comprend pas le français. Moi j’étais là, je l’ai ben aidé, mais il était pas fin», a expliqué Marina, sans vouloir plus embarquer dans les détails.



À ce moment, l’influenceuse a pris conscience qu’elle n’était pas bien dans cette situation, qu’elle ne se respectait pas. Elle a même avoué qu’elle était anxieuse, stressée et qu’elle pleurait tous les jours. Malgré tout, elle aimait son chum, ce qui lui faisait vivre des sentiments «très contradictoires».





Pour y voir plus clair, elle s’est rendue un mois seule en Thaïlande ce qui a été pour elle comme une thérapie.



«J’ai compris que j’avais peur d’affronter Marco en lui disant : ‘’M’aimes-tu encore? Veux-tu qu’on soit un couple encore, parce que là t’es pas fin?’’ Parce que j’avais peur qu’il me réponde : ‘’Ben non, je t’aime pu!’’»



Elle est donc allée en Italie pour dire à Marco que leur relation était terminée et qu’il s’agissait d’un grand pas pour elle d’être capable de s’affirmer et de mettre fin à la relation.



Elle s’est excusée auprès de ses fans de ne pas avoir dit la vérité avant, mais elle estime qu’elle avait «quand même un peu le droit de prendre du temps pour [elle], d’analyser la situation, de [se] comprendre là-dedans.»



«J’ai appris que mon intuition ne se trompe pas, et que plus jamais un gars va me maltraiter», a-t-elle affirmé.



Elle a conclu sur une note plus légère en assurant qu’elle va bien et que plusieurs belles vidéos sont à venir sur sa chaîne YouTube.