Alicia Moffet dévoile son bedon post-partum et partage le plus beau message pour les nouvelles mamans

La nouvelle maman Alicia Moffet nous a donné des nouvelles d'elle sur Instagram, tout en nous rappelant un message ultra important.

Après avoir accouché le 20 juillet de la petite Billie Lou, on sait qu'Alicia et sa fille vont toutes les deux super bien. L'influenceuse et chanteuse prend aussi le temps de répondre aux questions de ses abonnés le plus souvent possible.

Elle a avoué en story que plusieurs lui demandaient de voir son ventre post-partum, et cela ne lui dérangeait pas de le montrer, alors elle l'a fait!

4 semaines environ après avoir accouché, elle a montré son mini bedon, expliquant que son utérus se replaçait assez rapidement, et qu'elle était environ à 12 livres au-dessus de son poids d’avant grossesse. Elle avait pris environ 30 livres au total.

Elle montre aussi qu’elle a une vergeture au dessus du nombril.

Reconnaissant que son corps reprend sa forme très vite, Alicia a pris la peine de nous rappeler qu’il ne faut absolument pas comparer les mamans entre elles!

Elle indique qu’il faut prendre en compte le fait qu’elle n’a que 21 ans, mais aussi sa génétique.

Alicia raconte que quand sa mère avait accouché de son premier, elle pouvait porter ses jeans pré-grossesse la journée même!

Elle a bien raison, la prise de poids et la vitesse à laquelle l’utérus se replace après une grossesse sont différentes pour tous.

Alicia termine le tout en disant: «C’est pas grave, j’ai fait un bébé!» et elle a bien raison!