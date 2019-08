Liam Hemsworth remet les pendules à l’heure concernant sa rupture avec Miley Cyrus

Liam Hemsworth s’est tourné vers Instagram pour adresser un message à ses abonnés, mais aussi aux journalistes concernant sa séparation avec sa femme, Miley Cyrus.

L’Australien âgé de 29 ans avait fait les manchettes hier, car il aurait dit au Daily Mail,«qu’il ne savait pas ce que c’était (de se séparer)». Or, l’acteur dément avoir parlé à quiconque dans sa plus récente publication Instagram qui brise le silence sur sa séparation très médiatisée.

AFP

«Bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous dire que Miley et moi avons pris des chemins différents et je lui souhaite que du bonheur et de la santé pour la suite. Il s’agit d’un sujet personnel et je n’ai pas, et je ne ferai pas, de commentaires aux journalistes ou médias. Toutes les citations qui me sont attribuées sont fausses. Paix et amour.»

AFP

On sait que Miley Cyrus n’a pas été très subtile depuis sa rupture avec son mari et a été vue en train de frencher à pleine bouche Kaitlynn Carter, l’ex de Brody Jenner.

Décidément une rupture qui n’est pas de tout repos.