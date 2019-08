Jacob Elordi se dénude dans la nouvelle pub pour Calvin Klein

L'acteur Jacob Elordi de The Kissing Booth est l'une des stars de la nouvelle campagne Calvin Klein et on adore!

AFP

Après Noah Centineo et Shawn Mendes, c'est au tour de Jacob Elordi de poser dans les caleçons Calvin Klein!

Celui qui a aussi récemment joué dans la série Euphoria était le candidat parfait pour se pavaner seulement en boxer.

L'acteur australien de 6 pieds 4 est découpé au couteau, alors pourquoi ne pas le montrer à tous! Voyez par vous-même le résultat.

Jacob partage la vedette avec Bella Hadid, Naomi Campbell, le DJ Diplo, le footballeur Odell Beckham Jr, la chanteuse Beth Ditto, la mannequin Cara Taylor et plusieurs autres.

On adore le résultat, mais surtout pour Jacob!