Voici tout ce qui se passe avec Miley Cyrus depuis sa rupture avec Liam

Miley Cyrus fait énormément parler d’elle ces derniers temps, depuis que son ex-mari, Liam, et elle ont annoncé qu’ils se divorçaient après plus de 10 ans ensemble.

Bien que leur mariage n’a duré que quelques mois, le couple chouchou d’Hollywood semblait avoir une relation solide.

Ce n’était toutefois pas le cas et beaucoup de «drama» s’est déroulé depuis l’annonce de leur rupture.

Voici un résumé de toute la situation:

Depuis quand se connaissaient-ils?

Cyrus et Hemsworth se sont rencontrés en 2009 sur le tournage de "The Last Song". Ils ont ensuite été un couple «ouvert» pendant quelques années jusqu’à ce que Liam demande sa main, en 2012.

Leur première rupture

En 2015, alors que Miley Cyrus était dans sa phase «twerk», le couple s’est séparé. Puis, quelques mois plus tard, les amoureux revenaient ensemble plus forts que jamais et se sont finalement mariés, en décembre 2018.

Leur seconde rupture

C’est donc 8 mois plus tard, le 10 août, que le couple a annoncé dans un mémo qu’il se séparait. Les raisons évoquées pour expliquer leur rupture sont leurs carrières trop prenantes, et le fait qu’ils souhaitent se concentrer sur eux-mêmes.

Miley embrasse l’ex de Brody Jenner

Alors qu’elle est en voyage en Italie, Miley Cyrus a été photographiée en train d’embrasser l’ex de Brody Jenner (le fils de Caitlyn Jenner). La jeune blonde nommée Kaitlynn Carter a partagé plusieurs photos en compagnie de la chanteuse et c’est le Daily Mail qui a sorti les images des deux filles en train de s’embrasser.

Brody Jenner répond et Miley Cyrus en ajoute!

Brody Jenner s’est tourné vers Instagram pour faire des blagues à ce sujet, indiquant qu’il devrait prendre une photo en train de tenir la main de Liam à la plage en retour. Miley Cyrus a répondu du tac au tac à Brody en indiquant qu’il devrait faire une sieste dans son camion.

Liam brise son silence

Après plusieurs jours, Liam aurait finalement brisé le silence concernant sa rupture à une journaliste du Daily Mail et aurait indiqué «Qu’il (le journaliste) ne savait pas ce que c’était». Il a aussi indiqué qu’il ne souhaitait pas en parler plus longuement.