Voici tous les looks du tapis bleu des Teen Choice Awards

Le dimanche 11 août 2019, la cérémonie des Teen Choice Awards a eu lieu à Hermosa Beach, en Californie, et toutes nos célébrités favorites y étaient!

AFP

Présents pour recevoir des prix donnés par les fans, des acteurs, chanteurs et stars du web ont déambulé sur le tapis bleu avec des tenues pour certaines fabuleuses, et pour d'autres, assez #basic.

Sans plus tarder, voici les looks les plus marquants:

Taylor Swift

Adriana M. Barraza/WENN.com

Elle a reçu le tout premier Icon Award pour célébrer sa carrière.

Lucy Hale

Adriana M. Barraza/WENN.com

L'actrice de Katy Keene y était en tant que coprésentatrice de la soirée.

David Dobrick

Adriana M. Barraza/WENN.com

Le Youtubeur était de la partie pour co-animer avec Lucy et, comme toujours, il était tout de noir vêtu.

Noah Centineo

Adriana M. Barraza/WENN.com

Fidèle à lui-même, Noah portait des vêtements très décontractés pour recevoir son prix du meilleur acteur dans le film The Perfect Date.

Laura Marano

Adriana M. Barraza/WENN.com

Laura aussi a remporté le prix de la meilleure actrice pour The Perfect Date.

Maddie Ziegler

Adriana M. Barraza/WENN.com

Elle était en nomination non pas pour la danse, mais bien pour sa chaîne YouTube!

KJ Apa

Adriana M. Barraza/WENN.com

KJ n'a rien remporté, mais son look a gagné nos coeurs.

Maia Mitchell

Adriana M. Barraza/WENN.com

Elle n'a pas non plus remporté le prix de l'actrice pour The Last Summer.

Monsta X

Adriana M. Barraza/WENN.com

Le groupe de K-Pop y était pour faire une prestation.

Les Jonas Brothers

AFP

En nomination dans plusieurs catégories, les frères ont remporté le prix du groupe de l'été.

Sarah Hyland

Adriana M. Barraza/WENN.com

L'actrice de Modern Family n'était pas nommée, mais toujours aussi magnifique.

Zendaya

Adriana M. Barraza/WENN.com

On adore la tenue originale de Zendaya, qui a remporté un prix pour son rôle de MJ dans Spider-Man: Loin des siens.

Chloe et Halle Bailey

Adriana M. Barraza/WENN.com

Notre future Ariel (à droite) et sa soeur étaient nommées dans la catégorie star du web.

Lauren Jauregui

Adriana M. Barraza/WENN.com

Lauren portait un look un peu sombre pour sa nomination comme artiste musicale de l'année.

À l'année prochaine!