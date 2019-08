La véritable raison pourquoi Cole Sprouse et Lili Reinhart n'étaient pas aux Teen Choice Awards

Plusieurs stars ont brillé sur le tapis bleu des Teen Choice Awards dimanche dernier, mais l'absence de deux personnes se faisait particulièrement sentir: celle de Cole Sprouse et Lili Reinhart.

Les stars de Riverdale ont beaucoup fait parler d’elles récemment, avec toutes les rumeurs concernant leur supposée rupture. À ce jour, tout porte à croire qu’ils sont toujours ensemble, mais rien n’est jamais très clair avec Cole et Lili.

Avec des nominations dans plusieurs catégories, on s’attendait à les voir défiler sur le tapis, mais il n’y avait que KJ Apa pour représenter Riverdale. L’émission a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure série dramatique.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Cole et Lili n’étaient pas là pour accepter le prix du «ship» de l’année ni pour recevoir leurs statuettes respectives de l’acteur et actrice dramatique pour leurs rôles de Jughead et Betty.

Une vidéo des acteurs présentée aux Teen Choice révèle qu’ils étaient tout simplement absents parce qu’ils étaient à Vancouver pour filmer la saison 4 de Riverdale, mais il y a plus à l'histoire!

En étudiant leurs comptes Instagram, on sait que les acteurs ont quand même pu profiter de leur week-end, puisqu’ils ont célébré pas un, mais TROIS anniversaires!

On a pu voir dans les «stories» sur Instagram de Lili, Camila et Vanessa Morgan (Toni Topaz), alors que plusieurs des acteurs s'étaient réunis pour souligner la fête de Cole, qui était le 4 août, celle de Casey Cott (Kevin) le 8, et celle de Madeleine qui sera le 18.

Ils étaient visiblement sur une ferme puisque certains des acteurs ont publié d’adorables images d’eux avec des petites chèvres. Vanessa Morgan a partagé ce clip de Cole qui tente de soulever une chèvre:

Puis, Lili a partagé une série d’hilarantes photos en compagnie de la fameuse chèvre.

Ils ont aussi célébré en jouant au «beer pong».

Cole a sabré une bouteille de champagne.

Et ils ont bien sûr mangé des gâteaux aux noms de Cole, Casey et Madeleine.

Décidément, c’était un beau week-end, avec ou sans Teen Choice Awards!