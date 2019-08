Ces souliers «Stranger Things» de Nike ont plusieurs messages cachés

Au premier coup d’oeil, ces sneakers Nike ont l’air ordinaires, mais les fans de Stranger Things vont rapidement découvrir plusieurs secrets.

Créés en collaboration avec la compagnie de vêtements Bait, ces sneakers semblent être tout simplement des Nike beige, mais non.

Ces chaussures, qui cachent plusieurs détails qui vont plaire aux fans de Stranger Things, étaient en vente exclusivement au Comic Con de San Francisco en juillet dernier. Grâce à la magie de l’internet, vous pourrez vous les procurer dès le 13 août.

Décortiquons tous ces détails amusants.

Tout d'abord, un avertissement sur la languette indique que si vous la retirez, vous pourriez vous retrouver dans une autre dimension. On fait bien sûr allusion ici au «upside down».

Bait

Ensuite, avec de la chaleur, vous pouvez révéler l'étiquette sur lequel on peut lire Stranger Things.

Bait

Si vous voulez, vous pouvez aussi révéler un tissu de jeans caché sous le beige sur toute votre chaussure.

Bait

Ensuite, les semelles à l'intérieur de la chaussure montrent le message en Russe intercepté par Dustin. L'autre pied montre la traduction en anglais.

Bait

Si vous retirez les semelles, vous pourrez voir que de l'autre côté, Dustin a dessiné des plans, et a écrit un message à la main: «Suzie, do you copy?» ou «Suzie, tu m'entends?».

Bait

En vous procurant ces chaussures, vous obtiendrez aussi un paquet de 3 épinglettes: le logo de la série, celui du centre commercial Starcourt et la fameuse fourgonnette «Hawkins Power and Light».

Bait

Le tout arrivera chez vous dans une boîte noire et rouge, avec un plan du centre commercial! C'est un véritable rêve pour les fans de la série.

Bait

Procurez-vous les sneakers «Upside Down» de Nike dans les modèles Cortez, Air Tailwind, ou Blazer pour $109 US à partir du 13 août 2019.