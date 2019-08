114 BFF qui se sont textés la veille pour matcher à ÎleSoniq

C’est au parc Jean-Drapeau que se sont rassemblés des milliers de jeunes gens fringants, venus se dandiner au rythme visiblement enivrant de Marshmello, Above & Beyond et Bad Bunny.

Cette année encore, les festivaliers ne sont pas passés inaperçus avec leurs looks agencés.

Sondés à savoir la raison les motivant à matcher, les festivaliers étaient unanimes : plus facile de se reconnaître dans une foule.

Délectez-vous de ces 43 gangs d’amis dont la complicité fait chaud au cœur!