Voici exactement quand toutes tes séries favorites recommencent

Parce qu’on perd parfois le fil sur les nouvelles concernant nos séries favorites, voici exactement quand elles reviennent sur nos écrans.

À noter que cet article sera mis à jour quand d'autres dates de sorties seront annoncées.

Mindhunter - Saison 2

Le 16 août sur Netflix.

13 Reasons Why - Saison 3

Le 23 août sur Netflix.

Elite - Saison 2

Le 6 septembre sur Netflix.

Riverdale - Saison 4

Le mercredi 9 octobre 2019 sur The CW, donc jeudi le 10 sur Netflix.

Looking for Alaska - Saison 1

18 octobre 2019 sur Hulu.

You - Saison 2

On ne connaît pas encore la date exacte, mais puisque le tournage s’est terminé en juin, on peut s’attendre à l’automne 2019 au plus tôt.

Chilling Adventures of Sabrina - Saison 3

Tout ce qu’on sait, c’est que la saison 3 ne sera pas prête pour l’Halloween 2019.

Sex Education - Saison 2

Le tournage a débuté en mai 2019, alors on s’attend à une sortie fin 2019, ou début 2020.

Katy Keene - Saison 1

On ne connaît pas encore la date, mais ce devrait être à l’hiver et/ou au printemps 2020, probablement pendant la pause de quelques mois de Riverdale. Ce sera donc probablement les mercredi sur The CW, et on ne sait pas encore quel jour exactement pour Netflix.

The Society - Saison 2

On ne connaît pas encore la date, mais quelque part en 2020!

Stranger Things - Saison 4

Peu d'information a été divulguée sur la saison 4, sauf le fait qu'elle est confirmée, et que ce sera la dernière, ou l'avant-dernière saison. Puisque l’attente a été très longue entre les saisons 2 et 3, on ne s’attend pas à voir la saison 4 avant 2021.

Euphoria - Saison 2

On n'a aucun détail, mais on sait que la saison 2 est confirmée!