Les trois styles de jeans qu’on va voir partout cet automne

Qui dit rentrée, dit nouveaux vêtements et nouvelles tendances! Cette fois, on se penche sur les tendances denim les plus en vue de l’automne!

Si certains styles demeurent indémodables pour l’automne 2019, comme les «mom jeans» et les «jeans skinny», ces trois tendances, elles, sont particulièrement présentes dans nos boutiques préférées.



Les voici donc:



Droits à taille haute

Contrairement au «mom jeans» qui se termine en fuseau, l’ourlet de ce jeans est plutôt droit, conférant une silhouette plus chic! On les assortit avec un blazer et un t-shirt, pour un look sérieux, mais toujours cool.

Jeans wedgie de Levi's, à partir de 91$

Jeans droit Garage, 57$

Cargo

Les jeans avec un «fit» assez large et de grandes poches, offerts dans des teintes de bleu ou de terre – comme le kaki, le beige et le brun – sont plus in que jamais! On les agence à un simple t-shirt pour un look cool et de tous les jours.

Jeans Zara beige, 46$

Années 80

Si les années 80 nous ont apporté le «mom jeans», elles nous ont aussi apporté le fameux «acid wash» et la taille de type «paper bag», ultra-haute et plissée. Comme pour les cargos, on laisse le jeans être la vedette du look et on porte un haut ultra-simple.

Jeans «baggy» Zara, 80$

Jeans «acid wash» Topshop, 90$