Voici les sneakers que tu dois te procurer pour la rentrée selon ton signe astrologique

Le retour à l’école veut souvent dire un vent de renouveau dans sa garde-robe et quoi de mieux qu’une belle paire de sneakers pour commencer!

Pour dénicher la paire qui se marie le mieux à votre personnalité unique, pourquoi ne pas s’inspirer de l’astrologie.

Voici donc votre paire de sneakers idéale selon votre signe:

Bélier - Sportifs et sur qui on peut compter

Toujours en mouvement, les Bélier ont besoin d'une paire de soulier qui est aussi pratique que belle.

Aztrek 93 de Reebok, 130$ sur littleburgundy.ca

Taureau - Luxueux et féminins

Les Taureau ne sont pas nécessairement matérialistes, mais ils apprécient les belles choses de la vie. Ils vont donc tomber sous le charme d'une chaussure qui semble dispendieuse et exclusive.

Thrundra de Aldo, 80$ sur aldo.com

Gémeaux - Originaux et métallique

Les gens de ce signe sont souvent indécis, alors pourquoi ne pas opter pour une paire qui donne un peu de tout?

Dwiedia de Aldo, 85$ sur aldo.com

Cancer - Vintage et adorables

Les Cancer peuvent être nostalgiques, ils risquent donc d'être attirés vers des souliers avec un look retro.

Retro sport style 36 de Vans, 80$ sur littleburgundy.com

Lion - Tape-à-l’oeil et imprimé

Pour illustrer leur côté félin, une chaussure avec un imprimé animalier sera idéale pour les Lion.

Alarka de Aldo, 80$ sur aldo.com

Vierge - Classique et pratiques

Les Vierge savent apprécier les tendances, mais ils vont se tourner vers un classique qui a fait ses preuves bien avant.

Stan Smith de Adidas, 110$ sur adidas.ca

Balance - Élégants et sophistiqués

Les Balance aiment être toujours très chic et bien mis, alors il leur faut une chaussure qui sera à la hauteur de leur style.

Sinise de Spring, 55$ sur callitsprings.ca

Scorpion - Edgy et imposants

Rien ne dit plus «je suis une sorcière» que des souliers tout noirs, et c'est exactement ce que les Scorpion veulent faire passer comme message.

Disruptor II de Fila, 90$ sur littleburgundy.com

Sagittaire - Néon et tendance

Les gens de ce signe sont aventuriers et n'ont pas peur d'oser une paire un peu plus originale et colorée.

Falcon W de Adidas, en rabais à 100$ sur brownsshoes.com

Capricorne - Stylisés et intemporels

Les Capricorne ont besoin de quelque chose qui va être joli au bureau, au parc, puis au resto, exactement comme cette chaussure légendaire.

Authentic de Vans, 65$ sur vans.ca

Verseau - Uniques et innovants

On le sait, les Verseau sont toujours à contre-courant et ne suivent pas nécessairement la mode, ils sont donc attirés vers une texture ou un motif peu courant.

Sauwia de Spring, en rabais à 20$ sur callitsprings.com

Poissons - Aériens et pastels

Les Poissons donnent un peu l'impression qu'ils flottent, le côté transparent de cette chaussure leur ira donc à merveille.

Distruptor Ice de Fila, 95$ sur brownsshoes.com