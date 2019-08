Top 10 des meilleurs films qui se déroulent dans une école secondaire

Avec la rentrée qui approche dangereusement, c’est le temps de se remettre dans l'ambiance en écoutant de films qui se déroulent à l'école!

Alors qu’ils prennent souvent la forme d’une histoire d’amour, d’amitié ou qu’ils retracent de passage à l’âge adulte, ces films sont parfaits pour nous rappeler qu’on passe tous par les mêmes problèmes à l'adolescence.

Voici donc 10 films de high school à écouter avant la rentrée:

1. Méchantes Ados (VF de Mean Girls)

Ce véritable classique des années 2000 raconte l'histoire de Cady, une jeune femme qui entre au secondaire après avoir passé toute sa jeunesse à faire l'école à la maison en Afrique. Là, elle se lie d'amitié avec le groupe de filles les plus populaires de l'école, et oublie d'où elle vient.

2. Premières de classe (VF de Booksmart)

Ce film suit deux jeunes femmes qui ont passé tout leur secondaire à se concentrer sur les études, mais qui veulent faire la fête une dernière fois avant d'entrer à l'université. Leur soirée dégénère, mais leur en apprend beaucoup sur leur amitié.

3. To All the Boys I've Loved Before

On attend avec impatience de retrouver Lara Jean et Peter dans la suite, mais en attendant, découvrez les débuts de leur histoire d'amour dans cet excellent film sur Netflix!

4. Me, Earl and the Dying Girl

Greg et Earl sont meilleurs amis depuis longtemps, et leur passe-temps favori est de créer des films humoristiques à petit budget. Ils devront réaliser leur projet le plus important quand une fille de leur école, Rachel, est diagnostiquée avec un cancer agressif et qu'ils se donnent comme mission de lui changer les idées. Avertissement: apportez vos mouchoirs!

5. Tout pour un A ( VF de Easy A)

Olive est une étudiante qui passe relativement inaperçue à son école, jusqu’à ce qu’une rumeur à son sujet devienne le sujet de discussion principal de ses pairs. C’est un film hilarant dans lequel Emma Stone est parfaite!

6. Le monde de Charlie (VF de The Perks of Being a Wallflower)

Avec un trio d'acteurs principaux aussi cool que Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller, ce film se devait d'être bon, et il est même excellent! L'histoire touchante de Charlie, un jeune homme gêné qui se lie d'amitié avec deux personnes fascinantes, saura vous faire pleurer.

7. Lady Bird

Si vous étiez dans un collègue privé dans les années 2000, Lady Bird est le film pour vous. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une relation mouvementée avec sa mère et qui veut s'émanciper et expérimenter plus que sa vie dans sa petite ville. Saoirse Ronan est, comme d'habitude, excellente!

8. Encore 17 ans (VF de 17 Again)

À l'aube de son divorce, un homme de 37 ans est découragé et trouve que sa vie ne va nulle part. Après une étrange nuit, il se réveille dans son corps, mais à 17 ans... Allo Zac Efron! Il le prend comme une deuxième chance et en profite pour revivre son secondaire.

9. Spider-Man: Les retrouvailles (VF de Spider-Man: Homecoming)

Oui, un film de superhéros peut aussi être un film d'ados, surtout quand le héros en question en est un lui même! Le premier film de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man est particulièrement excellent et, bonus, Zendaya dans le rôle de MJ est parfaite.

10. Avec amour, Simon (VF de Love, Simon)

Simon n'a pas encore fait son coming-out, mais il est en amour avec un garçon avec qui il correspond du nom de Blue. Pour préserver son secret, il devra faire des pieds et des mains, et mettre en péril ses relations avec ses amis.