Les 10 influenceuses québécoises qui ont le plus beau style vestimentaire

Pas besoin d’être une experte en mode pour devenir influenceuse, mais c’est certain qu’un beau style vestimentaire aide!

C’est le cas de certaines personnalités qui portent toujours des looks parfaits et qu’on adore suivre pour une dose d’inspiration.

Voici donc 10 influenceuses à suivre pour leurs looks:

10. Marianne et Gabrielle

Personne ne porte la couleur aussi bien que les filles de 2e Peau! Leurs looks sont parfois «funky», parfois tout droit sortis d’une émission pour ado et on adore.

9. Noémie Bannes

On apprécie vraiment le fait que Noémie partage souvent ses «outfit of the day» sur Instagram, parce qu’ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres.

8. Jessica Gaudet

Elle est souvent en maillot, mais dans la vie de tous les jours, l’ambassadrice de Hoaka porte toujours des ensembles adorables qui représentent très bien la #girlboss qu’elle est.

7. Jessie Gélinas

Tout en douceur et en pastels, le style vestimentaire de Jessie Gélinas est un vrai classique. Elle agence les «basics» avec des pièces originales comme personne!

6. Cindy Cournoyer

Cindy a une ligne de vêtements chez Le Manoir, alors son oeil pour la mode est indéniable! On aime tout particulièrement son style classique, très années 90, mais avec un côté un peu edgy.

5. Lucie Rhéaume

Lucie est magnifique, alors un rien ne l’habille. Elle prend tout de même la peine de concocter des tenues «trendy» et d’oser des tendances plus originales. Ça fonctionne toujours!

4. Marie Gagné

Marie «rock» le look androgyne comme personne! En portant des morceaux oversize et un peu plus masculins, elle prouve que la mode n’a pas de sexe ou de genre.

3. Cassandra Bouchard

Pour savoir comment vous habiller en friperie, vous devez suivre Cassandra! Son look décontracté et cool sans effort est aussi charmant qu’elle.

2. Noemie Lacerte

Une beauté classique, Noemie sait toujours comment agencer des pièces indémodables aux dernières tendances.

1. Marina Bastarache

Marina est pas mal la queen de la mode! Ses looks originaux et toujours avant-gardistes sont parfaits pour savoir quelles seront les prochaines tendances avant même qu’elles n’arrivent.