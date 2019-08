Maude Lavoie, d’OD Grèce, s’ouvre sur son anxiété

Maude Lavoie, que l’on a connue dans le cadre de l’émission OD Grèce, a pris le temps de rédiger une longue publication sur Instagram pour faire le point sur sa santé mentale.

C’est que l’ex-candidate d’OD a vécu beaucoup d’anxiété ces derniers temps et a senti le besoin de prendre une pause, question de donner à son corps comme à son esprit un nécessaire temps de repos.

«Dernièrement, j’ai eu quelques problèmes de santé. J’ai envie de m’ouvrir à vous parce que beaucoup trop de gens souffrent d’anxiété sans même le savoir et beaucoup de gens se rendent au “burn-out” de travail avant même de se rendre compte qu’ils n’écoutent pas leur corps, et puis, quand ça arrive, il est trop tard. Ce qui m’est arrivé», explique la jeune femme sur Instagram.

La jeune influenceuse explique que ses soucis de santé résultent d'une accumulation de stress lié aux excès de la vie, à la pression sociale et à un désir de toujours être «parfaite».

«C’est important de se respecter, guys, et d’écouter ses feelings, de se reposer et d’être capable de dire non, de mettre un stop quand on en a besoin, puis, si ça déplaît à quelqu’un ou que vous décevez, peu importe qui, dites-vous qu’ils vont s’en remettre. LA personne la plus importante à traiter en premier lieu, c’est vous-même. Le reste, on s’en fout totalement, ça viendra après! On a un seul corps pour toute une vie, aussi bien l’accepter comme il est et en prendre soin», indique-t-elle.

Le message a touché plusieurs personnes qui se sont empressées d'offrir des mots d’encouragement à Maude. Lisez son message inspirant en entier, ci-dessous.