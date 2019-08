Voici l’activité que tu dois absolument faire d’ici la fin de l’été selon ton signe astrologique

L’été tire malheureusement tranquillement à sa fin, donc on en profite pour faire le plus d’activités possible avant la rentrée et la fin du beau temps.

On a décidé d’utiliser l’astrologie pour vous guider dans vos derniers projets de l’été et vous assigner une activité qui est un must selon votre signe du zodiaque,

Journée en bateau, week-end en camping, soirée au ciné-parc...

Voyez quelle activité vous devez absolument faire cet été selon votre signe astrologique.

Bélier - Faire du rafting

Amateurs de sensation forte, les Bélier vont trouver leur bonheur dans une activité qui bouge! Le rafting est donc une sortie parfaite pour ce signe qui carbure à l’adrénaline et qui a tendance à s’ennuyer facilement.

Taureau - Aller dans un festival de musique

Les Taureau aiment les «good vibes» et sont de grands mélomanes. Ils trouveront leur compte dans un festival de musique où ils pourront danser et chanter avec plein de gens qui sont dans le même mood qu’eux!

Gémeaux - N’importe quoi que vos amis vous proposent

On va se le dire, le signe le plus «girouette» est down pour faire à peu près n’importe quoi, tant qu’il est accompagné de ses amis. Laissez donc votre gang prendre les devants cette fois et laissez-vous embarquer dans leurs folies!

Cancer - Se commander de la bouffe et regarder la télé

Les Cancer sont de vrais foodies dans l’âme, mais préfèrent rester chez eux, tout le temps. Leur activité préf? Chiller dans leur sofa avec l’être aimé et se bourrer la face! Les Cancer un peu plus fous peuvent même apporter leur laptop et leur repas sur leur terrasse, question d'absorber quelques rayons UVs.

Lion - Aller voir un film au ciné-parc

Attirés par tout ce qui est beau, les Lion sont habituellement de grands amateurs du 7e art. Au lieu de s’enfermer dans un cinéma, pourquoi ne pas essayer un cinéma en plein air où vous pourrez profiter d’un bon film ET prendre quelques photos cutes pour votre Instagram.

Vierge - Organiser sa garde-robe

En tant que «neat freak» assumés, les Vierge vont profiter des derniers jours d’été pour effectuer leur transition entre garde-robes d’été et de l’automne. Une activité qui peut paraître plate pour certains, mais pour une grande partie des Vierge, satisfera leur désir perpétuel d’organisation.

Balance - Louer une mini-maison pour un week-end

Les Balance sont des accros du voyage, mais comme à la fin de l’été le budget se fait souvent plus mince, on profite de l’occasion pour s’évader, mais pas trop loin! Un week-end en chalet entre amis est donc l’occasion parfaite pour lâcher son fou sans vider son compte de banque.

Scorpion - Faire une séance de yoga en plein air

Les Scorpion sont souvent très spirituels et vont apprécier les activités plus relaxes, qui viennent titiller leur aura et aligner leurs chakras. Le yoga est donc la combinaison parfaite entre activité physique et spiritualité pour un Scorpion qui se cherche de quoi à faire!

Sagittaire - Un week-end en camping

Véritables amants de la nature, les Sagittaire vont trouver leur bonheur autour d’un feu et à la belle étoile. Ce sont eux les «troopers» du zodiaque et ils savent comment se débrouiller en nature. Il ne faut pas plus qu'un sac de couchage douillet, des guimauves et un feu de camp entre amis pour les rendre heureux!

Capricorne - Essayer un DIY Pinterest

Assez réservés, les Capricorne apprécient le confort de leur foyer. Ils ont la fibre créative et voudront certainement exercer leurs talents avec un DIY Pinterest comme une déco pour embellir leur logis ou tester un «hack» pour se simplifier la vie.

Verseau - Aller voir une pièce de théâtre en vogue

Les Verseau veulent toujours rester à l’affût des dernières tendances, surtout dans le monde culturel. Ils ne voudront donc pas manquer l’occasion d’aller voir LA pièce de théâtre la plus en vue de l’été afin de pouvoir en parler à tous leurs amis.

Poissons - Une journée en bateau

Les Poissons et l’eau font bon ménage et ces derniers doivent absolument voguer une fois cet été afin d’être prêts à affronter la saison plus froide qui s’en vient malheureusement trop vite. Les cheveux dans le vent et la main sur le gouvernail, ils se sentiront comme un... poisson dans l’eau.