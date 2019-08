Dylan Sprouse va jouer dans la suite de ce film controversé

Le film controversé After vient à peine de sortir sur nos écrans que les bonnes nouvelles arrivent à propos de sa suite, After We Collided.

On se souvient que After est une saga de 5 histoires publiées sur Wattpad qui était à la base une «fan fiction» mettant en vedette Harry Styles. Pour tout savoir, c'est par ici.

Le premier film a reçu des critiques moyennes, mais a tout de même été apprécié par les fans de l’histoire originale.

Par contre, l’un des reproches les plus récurrents est que les adeptes auraient préféré que ce soir 18 ans et plus. De cette façon, les scènes d’amour pourraient être plus explicites, comme dans les livres.

Dans tous les cas, la suite, After We Collided, avait été confirmée en mai dernier, et on sait maintenant que nul autre que Dylan Sprouse va se joindre à la distribution!

Les rôles principaux de Tessa et Hardin, les amoureux, sont joués par Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin.

Dylan va jouer Trevor, le rival de Hardin, et les fans sont très excités de la nouvelle!

Le personnage de Trevor Matthews, surnommé «F*cking Trevor» par Hardin puisqu’il le déteste, est un collègue de Tessa qui a un crush sur cette dernière.

Dylan se dit très excité de débuter ce projet, et nous le sommes aussi!