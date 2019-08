Voici avec qui les acteurs de «13 Reasons Why» sont en couple dans la vraie vie

Tous plus charismatiques et talentueux les uns que les autres, on adore les acteurs qui jouent dans la série 13 Reasons Why!

Contrairement à Riverdale, qui a créé plus d’un couple, aucun des acteurs de 13 Reasons Why n’a trouvé l’amour sur le plateau.

Par contre, certains sont en couple avec des gens très connus!

Voici les statuts amoureux les acteurs de 13 Reasons Why:

Katherine Langford (Hannah)

Très discrète sur sa vie privée, on ne sait pas si Katherine est en couple ou pas.

Dylan Minnette (Clay)

Dylan est en couple avec la musicienne Lydia Night. Ils sont adorables et publient régulièrement des photos ensemble sur leurs réseaux sociaux.

Christian Navarro (Tony)

On ne sait pas comment la copine de Christian se prénomme, mais selon son compte Instagram, leur relation aurait débuté en février 2019.

Tommy Dorfman (Ryan)

Tommy est marié à Peter Zurkhulen depuis 2016 et, bien que l’acteur ne partage pas d’information sur sa vie privée sur les réseaux sociaux, ils semblent filer le parfait bonheur!

Alisha Boe (Jessica)

Alisha était en couple avec un certain Steve O’Brien jusqu’en mai 2018, mais elle a supprimé les photos de lui de son compte Instagram. Tout porte à croire qu’elle serait désormais célibataire!

Brandon Flynn (Justin)

Après avoir sorti avec le chanteur Sam Smith pendant environ 1 an, une rumeur court que Brandon serait en couple avec Richard Madden de Game of Thrones.

Wait...what’s going on with Richard Madden and Brandon Flynn?



I’m gonna faint... pic.twitter.com/8iV4IZxnSt — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 9, 2019

Les deux refusent d’en parler en entrevue, mais on avoue qu’ils seraient adorables!

Justin Prentice (Bryce)

Bien qu’il joue un horrible personnage dans l’émission, Justin n’est pas comme Bryce dans la vraie vie! Il est en couple avec l’actrice et réalisatrice Annika Pampel. Ils n’ont pas publié de photo ensemble depuis plus d’un an, mais cela ne veut rien dire.

Ajiona Alexus (Sheri)

Tout porte à croire que la belle Ajiona est toujours célibataire.

Sosie Bacon (Skye)

Sans jamais le nommer, Sosie publie très souvent des photos de son petit copain. Ils semblent être en couple depuis 2014 et filer le parfait bonheur!

Miles Heizer (Alex)

Certains croyaient que Miles était en couple avec l’actrice Mae Whitman, mais ils ne sont que colocataires.

Ross Butler (Zach)

Ross semble être célibataire, mais on peut remarquer qu’il a publié cette photo avec la DJ Chantel Jeffries. Ils avaient aussi été photographiés ensemble à Coachella. Intrigant!

Kevin Druid (Tyler)

Kevin est en couple avec la magnifique Annie Marie, une jeune mannequin américaine. Leur relation semble assez récente puisque leur première photo ensemble a été publiée il y a moins d’un an.

Timothy Granaderos (Montgomerry)

Timothy est en couple avec une certaine Katie Dixon qui n’est jamais nommée sur ses photos, mais très présente sur son compte Instagram. Elle serait une designer graphique basée à Los Angeles.