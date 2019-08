Jaclyn Hill est tannée que tout le monde parle de sa prise de poids et répond à ses détracteurs

La youtubeuse américaine Jaclyn Hill a vécu beaucoup de stress avec les déboires de sa compagnie de cosmétiques, Jaclyn Cosmetics, et cette dernière doit également vivre avec les commentaires désobligeants sur son poids.

C’est que la jeune femme a pris du poids rapidement et les gens ont été nombreux à le constater et à laisser des commentaires à ce sujet sous les vidéos et les publications Instagram de cette dernière.

Elle dévoile donc, dans une publication touchante, qu’elle a en effet pris 20 livres dans les dernières semaines et que cette prise de poids l'affectait énormément.

«J’ai pris 20 livres dans les 7 dernières semaines. Je suis transparente avec vous, car j’ai reçu plusieurs commentaires sur mon poids. Je n’ai jamais été aussi complexée par mon apparence de toute ma vie. Seuls les pantalons de jogging me font en ce moment et je porte des jeans deux tailles plus grandes qu’avant.»

Heureusement pour elle, Jaclyn est bien entourée et peut compter sur le soutien de son copain, qui l’aide à prendre confiance en elle.

«Mon copain me dit que je suis belle tous les jours et me fait sentir comme si j’étais la fille la plus spéciale sur terre.»

Elle adresse au passage un message à ceux qui laissent des commentaires incessamment sur sa prise de poids.

«Vous allez le remarquer dans mes prochaines vidéos... mon visage est plus gros, mes bras sont plus gros, tout mon corps est plus gros. Mais vous devrez faire avec, car c’est qui je suis.»

Touchant!