10 comptes Instagram à suivre pour une dose de diversité corporelle

Parce que nos fils Instagram sont souvent remplis de copies conformes et que ça fait du bien d’avoir de la diversité et des images #BodyPositive dans nos vies!

C’est Vanessa Duchel qui nous a inspiré avec le beau message qu’elle a lancé dans cette publication Instagram. On vous invite à lire le caption.

Sans plus tarder, voici 10 comptes Instagram «body positive» à suivre:

1. Vanessa Duchel

Commençons avec l’inspiration même! La comédienne et chanteuse publie souvent des messages inspirants d’acceptation de soi, sans jamais prétendre qu’elle détient la clé de la confiance.

2. Barbie Ferreira

L’actrice qu’on adore dans la série Euphoria est tout simplement magnifique et ses publications Instagram sont toujours accompagnées de «caption» honnêtes et très drôles.

3. Iskra Lawrence

La mannequin pour Aeries publie toujours des photos non retouchées dans lesquelles elle nous partage ses complexes, mais aussi ce qu’elle aime de son corps.

4. Jessica Gaudet

Jessica est ambassadrice pour Hoaka Swimwear et elle est souvent confrontée à des commentaires désobligeants sur Instagram. Sous cette photo, elle nous rappelle qu’il est normal d’avoir des journées où l’on ne se sent pas à son top, et on est trop d’accord!

5. Julie Artacho

Celle qui a fait la page couverture du magazine L’Actualité publie toujours des photos inspirantes et du contenu qui porte à la réflexion.

6. Jessica Prudencio

En partageant son quotidien, mais aussi en éduquant les gens sur le ridicule des standards de beauté (et plusieurs autres causes) Jessica est une source d’inspiration sans fin.

Pour voir Julie et Jessica parler de grossophobie, regardez leur entrevue avec Cam Grande Brune.

7. Florence Lavoie

Florence est l’une des Youtubeuses les plus populaires au Québec et, sans en parler tous les jours, elle nous rappelle qu’on peut être belle même si on ne «fit» pas dans les standards de beauté parfois absurdes de la société.

8. Pascale Lavache

«Curvypascale» est une mannequin «taille plus» magnifique qui partage ses plus belles photos et ses meilleurs conseils de mise en forme.

9. Arvida Bystrom

Cette mannequin suédoise met de l’avant ses jambes poilues dès qu’elle le peut. Elle participe à la normalisation des poils sur les femmes et on adore!

10. Karl Hardy

Karl est lui aussi une source d’inspiration, car il partage avec ses abonnés sa réalité avec honnêteté et beaucoup d’humour.