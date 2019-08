Il existe désormais une façon VRAIMENT simple d’avoir de beaux ongles gel à la maison

On adore la durabilité et le fini ultra lustré que confèrent les manucures au vernis gel, mais on aime moins le prix proposé en salons.

Heureusement pour vous (et pour nous), il existe désormais des options pour le faire à la maison et pas besoin d’être une pro de la manucure : le marque Looky (par elleR Cosmétiques) a récemment sorti un vernis qui combine une base, une couleur de vernis et un top coat. Donc pas besoin de faire une multitude d’étapes et de passer 1h sous la lampe UV ou LED : en seulement deux couches, vous avez la manucure gel parfaite!

C’est certain que pour avoir une manucure gel durable, il faut connaître certains trucs d’initiés. Par exemple, après qu’on ait fait la dernière couche de son vernis, il est primordial de venir passer un coup de pinceau sur le bout de notre ongle, pour venir sceller le produit.

La marque Looky offre ces vernis gel dans 24 coloris, plusieurs teintes de nudes comme certaines plus colorées. La manucure gel peut durée jusqu’à 2 semaines, selon nos habitudes de vie.

D’ailleurs, pour celles qui désirent faire une bonne affaire,vous pouvez vous procurer 5 vernis et obtenir la lampe UV pour faire sécher le produit gratuitement, pas mal! Les vernis sont offerts au coût de 11,99$ chacun en ligne et en pharmacies.

Une bonne façon de tester nos aptitudes de manucuristes sans toutefois vider notre compte en banque.