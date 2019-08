Catherine «Peach» ose une couleur audacieuse pour Osheaga

On le sait, Osheaga est l’occasion idéale d’oser de nouveaux looks «extras» et Catherine Paquin l’a fait en version capillaire pour Osheaga!

Celle que l’on a connue dans le cadre de l’émission OD Grèce a choisi de magnifier sa chevelure avec une coloration rosée qui lui sied parfaitement.

Alejandra Carranza

La coloriste Marie-Anne Labrie (mieux connue sous son nom Instagram de Pink La Blonde) a teint les cheveux de Peach dans deux tonalités, rose et orangé, ce qui confère à sa chevelure la parfaite teinte de rosegold. Elle a partagé plusieurs stories de sa transformation sur les réseaux sociaux.

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Les BFF Alanis et Peach étaient toutes les deux présentes pour la première journée d’Osheaga et se sont vêtues pour l’occasion d’un t-shirt pour la Fondation rêve d’enfants.

Alejandra Carranza

