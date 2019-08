Une analyse des personnages d’Harry Potter selon leurs signes astrologiques

Les personnalités des personnages d’Harry Potter n’ont pas été choisies au hasard, elles sont des reflets parfaits de leurs signes astrologiques.

Puisque J. K. Rowling, l’auteure des romans si populaires, a pris le temps d’écrire une histoire riche pour chacun de ses personnages, on a accès aux dates de fête des personnages.

Et quand on connaît leur signe, cela a tellement de sens!

Voici donc les signes astrologiques des personnages de Harry Potter:

Voldemort - Capricorne

Voldemort représente plusieurs aspects des Capricorne, dont le leadership naturel et le besoin de tout contrôler. Ce signe veut gagner à tout prix, exactement comme Voldemort qui est prêt à tuer n'importe qui pour arriver à ses fins.

Neville - Lion

Les Lion sont courageux et, considérant que Neville sauve pratiquement tout le monde dans le dernier livre, ça lui ressemble! On se souvient aussi du moment où il a tenu tête à ses amis, lui valant des points bonis de Dumbledore. Il a toujours été courageux!

Sirius Black - Scorpion

Les Scorpion sont connus comme étant extrêmement fidèles, au point où cela peut leur faire du tort. Cela représente tellement bien Sirius qui, pour sauver Harry, a dû vivre dans le secret pendant de nombreuses années.

Luna Lovegood - Verseau

Probablement la moins surprenante de la liste, Luna est une Verseau typique! Artistique, unique et un peu dans la lune, elle représente à la perfection ce signe de gens toujours plus originaux les uns que les autres.

Rogue - Capricorne

Rogue et Voldemort ont le même signe, ce qui fait du sens considérant que les deux ont tout risqué pour leur cause respective. De plus, le fait que les Capricorne sont très confiants leur donne parfois des airs snob, ce qui ressemble beaucoup à Rogue!

Hagrid - Sagittaire

De grands aventuriers et amoureux de la nature, les Sagittaire ont souvent une affinité avec les animaux. Puisque Hagrid est passionné des animaux, cela lui convient tout à fait. Il est aussi optimiste et idéaliste, d'autres caractéristiques typiques de son signe.

Fred et George Weasley - Bélier

Les Bélier ne sont pas les plus à l'aise avec l'autorité, exactement comme ces 2 jumeaux joueurs de tours! En plus, leur fête est le premier avril. Ils étaient définitivement nés pour être malins!

Ginny - Lion

Bon, on n'aurait pas nécessairement deviné que la réservée et timide Ginny serait Lion, mais on fait confiance à J. K.! Par contre, elle possède la curiosité et le courage qu’on associe souvent aux Lion.

Ombrage - Vierge

Dolores Ombrage est encore plus horrible que Voldemort! Sa personnalité regroupe les pires côtés des Vierge, amplifiés à la puissance 1000. Elle est contrôlante, rigide, froide et beaucoup trop traditionnelle. Heureusement, pas tous les Vierge sont comme elle!

Malfoy - Gémeaux

Considérant le côté malicieux de Malfoy, on aurait pu croire à un autre signe, mais le Gémeaux lui convient tout à fait. Ce signe est connu comme étant indécis, et on se souvient que Draco hésite tellement longtemps à remplir sa tâche de tuer Voldemort que Rogue le fait à sa place. Bon, c'était tout prévu, mais c'est comme si Rogue savait que Malfoy était Gémeaux....

Ron - Poissons

Ron suit plus souvent son coeur que sa tête, ce qui est typique des Poissons. Il peut être assez peureux et sensible, ce qui, encore une fois, est tout à fait courant pour les gens de ce signe. Il est aussi très fidèle envers ses amis et ils peuvent toujours compter sur lui.

Harry - Lion

Harry est le Lion le plus Lion du monde! Un leader né, il est toujours le centre de l'attention et il est tellement déterminé, qu'il risque sa vie à maintes reprises. Il a aussi les bons côtés du Lion, comme un grand coeur et une tonne de courage.

Hermione - Vierge

Si Ombrage est une Vierge qui a mal viré, Hermione est tout le contraire! Oui, elle peut être rigide à ses heures, mais son perfectionnisme la rend intelligente et pleine de ressource. Une change qu'elle est organisée car, sans elle, Harry et Ron n'auraient pas survécu le premier livre!

Dobby - Cancer

On n’est pas vraiment étonnés d’apprendre que Dobby l’hypersensible soit Cancer. Il est insécure, mais il a un grand coeur et est même prêt à se sacrifier pour ses amis. Un vrai Cancer!