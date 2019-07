Voici LA couleur de maquillage que tout le monde porte en ce moment

On le sait, les tendances beauté vont et viennent et ces temps-ci c’est une couleur très audacieuse que les gurus de la beauté portent toutes sur leurs paupières!

Si les rouges et les roses étaient sur tous les yeux l’an dernier, cet été, ce sont les tons de jaune et ocres qui s’imposent.

Les marques sont d’ailleurs nombreuses à lancer des palettes dans ces teintes qui nous permettent de recréer ces looks dorés qui sont adorés par les Youtubeuses américaines, mais aussi des Québécoises.

Si le jaune peut parfois être difficile à porter, on peut s’en sortir en appliquant une ombre à paupières de transition dans les tons neutres comme le brun ou le taupe dans le creux de la paupière.

Envie de l'essayer? Voici quelques photos d’inspiration pour reproduire ces looks à la maison!

Et voici des produits couleur canari pour nous aider à adopter cette tendance illico presto!

Palette Summer in St. Tropez de BH Cosmetics, 16$, en ligne

Ombre à paupières en gelée Origami de ColourPop, 8$, en ligne

Palette Uh-Uh Honey de ColourPop, 12$, en ligne

Aqua Cream par Make Up For Ever #24, 29$, en ligne