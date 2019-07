Lady Gaga a été vue en train d'embrasser un homme qui n’est pas Bradley Cooper

Nos espoirs d’un jour voir Lady Gaga et Bradley Cooper en couple sont morts (pour le moment) puisque la chanteuse a été vue en train d'embrasser un autre homme!

AFP

Lady Gaga a été photographiée par des paparazzi alors qu’elle partageait un repas avec son ingénieur du son, Dan Horton à Los Angeles.

Cela pourrait sembler être un simple brunch entre collègues, mais le magazine People a obtenu des photos exclusives du duo en plein french!

Ils semblent donc former un couple et sont prêts à ce que la nouvelle soit dévoilée au grand jour puisqu’ils étaient assis près de fenêtres et que Lady Gaga devait bien se douter qu’ils allaient être photographiés.

Dan Horton travaille aussi avec Camila Cabello, Ariana Grande et Bruno Mars. Il a été marié dans le passé à l’actrice Autumn Guzzardi.

Lady Gaga s’est séparée de son fiancé, Christian Carino, après une relation de 2 ans qui s'est terminée en mars dernier.

Pendant ce temps, Bradley Cooper est toujours célibataire, mais bon...