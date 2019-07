Voyez la bande-annonce de «Looking for Alaska» du même auteur que «Nos étoiles contraires»

Cela fait si longtemps qu’on attend de voir sur nos écrans une adaptation du livre Looking for Alaska, de l'auteur John Green, et on a enfin droit aux premières images!

Si vous aimez les romans pour jeunes adultes, vous connaissez certainement John Green. Quelques-uns de ses plus grands succès ont été repris au cinéma, comme Paper Towns (La face cachée de Margo) et The Fault in Our Stars (Nos étoiles contraires).

Par contre, son tout premier roman sorti en 2005, Looking for Alaska, n’avait toujours pas eu le traitement cinématographique. Eh bien, elle ne sera pas présentée sous forme de film, mais bien d’une série télé sur Hulu très prochainement. Le projet d’envergure avait été annoncé il y a environ 1 an.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la série Looking For Alaska:

Le synopsis

Si vous ne connaissez pas le roman, l’histoire suit Miles, un adolescent qui déménage de la Floride jusqu’en Alabama à la 3e année de son secondaire.

Dans sa nouvelle école, il se lie d’amitié avec Chip, Takumi et la belle Alaska. Miles tombe en amour avec l’énigmatique jeune femme et va tenter de la comprendre tout au long de l’histoire.

Les acteurs

Miles (ou «Pudge) - Charlie Plummer

Alaska - Kristine Froseth

Chip (ou «Colonel») - Denny Love

Takumi - Jay Lee

Kevin - Jordan Connor

Jake - Henry Zaga

Lara - Sofia Vassilieva

La nostalgie des années 2000

L'émission est produite par Josh Schwartz et Stephanie Savage, le duo derrière Gossip Girl et The O.C.

Ils ont voulu rendre hommage à l'année de sortie du livre, soit 2005, en utilisant de la musique et des looks tout droit sortis de cette période.

La date de sortie

Les 8 épisodes seront disponibles sur Hulu dès le 18 octobre 2019.

La bande-annonce

On a tellement hâte de voir ça!