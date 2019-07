Si vous n’étiez pas déjà au courant, le 29 juillet souligne la Journée nationale du rouge à lèvres, ce qui veut dire que plein de marques offrent pour l’occasion des rabais très alléchants!

Comme le maquillage peut parfois revenir cher, on reste à l’affût des rabais sur nos produits et marques préférés et ceux offerts aujourd’hui ne déçoivent pas!

Voici 14 rabais complètement fous pour la Journée nationale du rouge à lèvres

1. Smashbox

50% sur les produits Be Legendary de Smashbox (12,50$ au lieu de 25$)

2. Pharmaprix

PLEIN de rabais sur des marques comme NYX, L’Oréal, Milani, Revlon, etc.

3. Becca

Achetez un rouge à lèvres et obtenez un gloss gratuit!

4. Urban Decay

Un rabais de 10$ sur tous les gloss HI-FI.

5. Kat Von D

Trois rouges à lèvres liquides pour 34$ + Cadeau gratuit avec le code NECESSARY.

6. NYX

Achetez 2 rouges à lèvres et obtenez-en un gratuit.

7. MAC

Un rouge à lèvres gratuit avec tout achat de 35$.

8. Anastasia Beverly Hills

Tous les produits pour les lèvres : achetez-en un obtenez-en un gratuitement!

9. Colour Pop

40% sur tous les produits pour les lèvres.

10. Huda Beauty

Achetez un produit pour les lèvres et obtenez-en un gratuit!

11. Kylie Cosmetics

Tous les produits pour les lèvres en format individuels sont à deux pour 20$

12. Lime Crime

50% sur tous les rouges à lèvres.

13. Milk Makeup

Achetez deux rouges à lèvres et obtenez 10$ de rabais.

14. BH Cosmetics

Achetez-en un, obtenez-en un gratuit sur tous les produits pour les lèvres.

Bon magasinage!