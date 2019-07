Les 5 questions que tu dois absolument poser lors de votre première date

Une première date, c’est un moment stressant, mais qui en révèle tellement sur une personne.

C’est aussi l’occasion parfaite de voir rapidement si un avenir est possible avec cette personne!

On a l'habitude de commencer par poser des questions sur les intérêts, le travail et les goûts musicaux, mais tu peux aussi pousser un peu plus loin.

Certaines questions choisies avec attention pourraient te permettre de savoir à peu près tout ce que tu veux sur la personne! Avec ces informations, tu peux décider si un 2e rendez-vous est de mise.

Voici donc 5 questions à poser dès le premier rendez-vous:

1. Quel est ton «rôle» dans ton groupe d’amis?

Priscilla Du Preez - Unsplash

De cette façon, vous pouvez savoir à quoi vous en tenir. Si la personne avoue être le «party animal» de sa gang, mais que vous détestez faire la fête (ou vice versa) vous voyez tout de suite une potentielle source de conflit.

Cela vous permet aussi de déterminer si c’est une personne qui prend soin des gens, qui entretient ses relations, qui prend le temps de relaxer, et plusieurs autres qualités importantes.

2. Comment s’est terminée ta dernière relation?

Priscilla Du Preez - Unsplash

Ça, c’est la question pour «spotter» tout de suite une personne qui pourrait être toxique. Souvent, quelqu’un qui va décrire son ex comme «une folle» ou un «malade mental», était le problème dans la relation. Si la personne respecte son ex, c’est bon signe.

Bonus, si la raison pour laquelle la relation s’est terminée ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu, vous pouvez éviter de répéter le passé!

3. Quelles sont tes 3 priorités en ce moment?

Meghan Holmes - Unsplash

Cette question donne une idée du quotidien de la personne. Si ses priorités sont, par exemple. «l'entraînement, la job et mon chien», vous savez que ses journées sont bien remplies avec le gym, le travail et son animal de compagnie.

Sachant cela, vous pouvez voir si vos modes de vie se ressemblent et aussi choisir de participer, ou pas, à ses priorités.

4. C’est quoi ton plus grand rêve dans la vie?

Element5 Digital - Unsplash

On a tous un rêve un peu fou. En parlant de vos plus grands rêves, vous pouvez vous projeter dans le futur. Si vos rêves se ressemblent,cc'est génial! S’ils sont différents, mais que vous êtes mutuellement intéressés, cela peut être tout aussi motivant.

Par contre, si son rêve est à l’opposé du vôtre, vous savez maintenant que, fondamentalement, vous êtes probablement trop différents.

5. Dis moi quelque chose de surprenant sur toi.

Ça, c’est son occasion d’être drôle ou de piquer votre curiosité! Cela permet aussi d’ouvrir la conversation sur vos talents secrets ou vos intérêts plus étranges. Qui sait, vous allez peut-être vous découvrir une passion en commun.

La personne pourrait aussi utiliser cette question comme une occasion de s’ouvrir et de révéler quelque chose de plus personnel, ce qui est tout aussi bien.