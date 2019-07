Bradley Cooper et Lady Gaga pourraient bientôt être réunis lors d’un gala

La dernière fois qu’on a pu voir Bradley Cooper et Lady Gaga sur une même scène, c’était lors de la cérémonie des Oscars, où des rumeurs de relation se sont faites très persistantes.

Quelques mois plus tard, Bradley Cooper et Irina Shayk se séparaient. La toile s’est encore une fois emballée concernant une potentielle idylle entre Gaga et Cooper, même si ces derniers ont démenti toute forme de romance.

Eh bien, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, qui sera diffusée le 26 août prochain, les deux vedettes du film A Star Is Born pourraient être réunies dans la salle et qui sait, elles pourraient bien aussi fouler le tapis rouge ensemble, puisqu'ils l'ont fait souvent par le passé.

Les deux artistes sont nommés dans deux catégories du gala pour la balade Shallow : Meilleure Collaboration (featuring) et Chanson de l’année.

Est-ce que les vedettes vont préférer se tenir à l’écart afin de mettre fin à ces rumeurs persistantes une fois pour toutes? Tout est possible, mais on aimerait certainement les voir complices à nouveau!

On se donne rendez-vous le 26 août prochain sur les ondes de MTV pour le découvrir!