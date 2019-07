11 trucs pour survivre (avec style) à Osheaga 2019

Le festival Osheaga est à nos portes et certaines d'entre nous auront sûrement besoin de quelques petits trucs pour être certaines de passer un beau moment.

C'est qu'en plus de prévoir son horaire de band et artistes qu'on veut aller voir chaque jour, il faut aussi s'assurer d'être confortables et parées à toutes éventualités.

On vous propose donc quelques astuces pour tirer le meilleur de ces trois jours de festivités!

1. Achète tes billets de métro la veille

Tu peux le faire dans plusieurs pharmacies, ce qui va t’éviter les longues files dans le métro.

2. Apporte ta bouteille d’eau réutilisable

Et tant qu’à y être, une paille en verre ou en métal et des ustensiles, question de faire le moins de déchets possible!

3. Procure-toi un écran solaire lumineux pour briller de mille feux (mais pas avoir l’air d’un homard rendu le soir)

N’oublie pas non plus tes babines avec un petit baume à lèvres teinté + SPF!



4. Évite les sandales à tout prix

À moins que tu veuilles avoir les pieds les plus sales, ever.

5. Apporte ton propre rouleau de papier de toilette

Ou au moins quelques mouchoirs. Tu vas nous remercier.

6. Retire tes sous AVANT l’événement

Ça va t’éviter de faire la file aux ATM et tu vas pouvoir te procurer un popcorn sur le fly, sans soucis!





7. Prépare ton visage en conséquence de la température

Si tu te fais un beau maquillage de festival, tu ne veux pas que tous tes efforts se dissolvent avec ta sueur. Prépare donc ta peau avec une base matifiante (la nouvelle de Fenty Beauty est SUPER efficace).

42$, chez Sephora



«Seal the deal» avec un vaporisateur longue tenue qui gardera ton maquillage frais encore plus longtemps, comme le All Nighter de Urban Decay.

42$, chez Sephora



8. Prévoit un ensemble de rechange

Une petite paire de shorts et un t-shirt ben simple qui pourraient te sauver la vie si un dude échappe sa bière sur toi ou si tu brises ta fermeture éclair en allant aux toilettes.





9. S'il y a des chances de pluie, prévoit ton poncho

Même si ce n’est pas super chic.

10. N’oublie pas ton chargeur portable

La batterie de ton cell risque de se vider à une vitesse folle entre les «stories» de tes concerts préf, mais aussi pendant le temps que tu cherches en vain ta BFF quelque part entre deux scènes!

11. Apporte-toi un snack

Tu as le droit d’apporter ton lunch, comme un sandwich et une barre tendre. Vaut mieux t’apporter quelques petits trucs à te mettre sous la dent!

Bon festival!