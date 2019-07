Lili Reinhart remet les choses au clair à propos de sa rupture avec Cole Sprouse

De nombreux tabloïds américains ont annoncé dans les derniers jours que le couple formé par les acteurs Cole Sprouse et Lili Reinhart n’était plus. En effet, au grand désarroi des fans de Riverdale, la rumeur voulait que la relation entre Jughead Jones et Betty Cooper soit platonique une fois les caméras éteintes.

Bref, Cole aurait annoncé à plusieurs personnes, lors d’une soirée au Comic-Con, qu’il n’était plus avec Lili. Il serait même arrivé à l’hôtel Hard Rock avec un air fâché et sans sa douce. N’en fallait pas plus pour que la machine à rumeur s’active.

Mais voilà! Pour faire taire les mauvaises langues, Lili Reinhart a partagé une publication Instagram qui semble démentir toute cette galère.

«DERNIÈRE HEURE : Une source fiable a confirmé que vous ne savez rien», a écrit l’actrice sous une image de Cole et elle. Afin d’ajouter un peu d’huile sur le feu, la jeune femme a même invité ses abonnés à utiliser le cliché comme écran de veille.

Ouf! On les aime tellement.