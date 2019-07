Alicia Moffet partage une photo trop touchante de son accouchement

Alicia Moffet est visiblement sur un nuage depuis qu’elle a accueilli sa fille, Billie Lou, dans sa vie.

La jeune maman est complètement gaga de son bébé et on comprend pourquoi : elle est mignonne comme tout!

Fidèle à son habitude, Alicia partage beaucoup de moments privilégiés avec sa fille sur les réseaux sociaux, incluant une image très puissante d’elle qui a pu serrer pour la première fois sa fille dans ses bras.

La larme à l’œil et toujours sur son lit d’hôpital, la photo montre les premiers moments mère-fille d’Alicia et Billie Lou et c’est TROP mignon. L’émotion est palpable.

«Y’a absolument aucune façon de décrire ce que je ressentais à ce moment-là. Sincèrement et de loin le plus beau moment de ma vie. ( Mon coeur éclate à chaque fois que je regarde cette photo», explique Alicia sous la photo.

La nouvelle maman a d’ailleurs expliqué dans ses «stories» Instagram pourquoi son chum et elle s’étaient arrêtés sur le prénom unique de Billie Lou. Alicia adorait Lou, tout simplement, pour une fille et ce prénom faisait du même coup un clin d’œil à Louise, la grand-mère d’Alex Mentink. Puis, en parlant du prénom Billie avec sa famille, c’est là que ça a cliqué : ce sera Billie Lou!