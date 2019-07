Voici avec qui les acteurs de Riverdale sont en couple dans la vraie vie

Avec la récente séparation entre Cole Sprouse et Lili Reinhart, il faut se mettre à jour sur les situations amoureuses des acteurs de Riverdale.

En plus de couples qui se sont formés grâce à l’émission, certaines vedettes de Riverdale ont des partenaires que vous allez sans aucun doute reconnaître!

Voici donc avec qui les acteurs de Riverdale sont en couple dans la vraie vie

Cole Sprouse & Lili Reinhart

Tous nos cœurs se sont brisés quand on a appris que Cole et Lili se seraient séparés. Des sources auraient entendu Cole avouer que c'était fini entre Lili et lui, au Comiccon de San Diego, après avoir été en couple pendant presque 2 ans,.

KJ Apa

À ce même Comiccon, KJ a été aperçu entrain d’embrasser l’actrice Britt Robertson. Celle-ci s’est séparée de Dylan O’Brien en décembre 2018. KJ et Britt se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film A Dog’s Purpose.

Camila Mendes & Charles Melton

Les interprètes de Veronica et Reggie forment un magnifique couple depuis environ octobre 2018 et on espère VRAIMENT qu’ils vont rester ensemble pour la vie!

Madelaine Petsch

Celle qui incarne Cheryl Blossom sort avec l’acteur et musicien Travis Mills. Celui-ci avait auditionné pour le rôle de Jughead dans Riverdale! Après avoir appris que Madelaine avait obtenu le rôle de Cheryl, Travis lui a écrit pour la féliciter... et vous connaissez le reste!

Vanessa Morgan

Vanessa est non seulement en couple, mais elle s’est fiancée au début de l’été 2019! Le chanceux est Michael Kopech, un joueur de baseball pour l’équipe des White Sox de Chicago. Selon la date où ils ont commencé à publier des photos de l’un et l’autre sur Instagram, ils sont en couple depuis un peu plus d’un an.

Ashleigh Murray

Après avoir toujours été très discrète à propos de sa vie amoureuse, celle qui joue Josie a publié des photos d’un homme mystérieux qui semble être son copain. Le couple était en Irlande pour le mariage de deux amis et le copain d’Ashleigh faisait office de garçon d’honneur.

Casey Cott

Depuis sa relation avec l’actrice Broadway Stephanie Styles, qui s’est terminée quelque part en 2018, Casey semble être célibataire.

À moins qu’il soit tout simplement très discret sur ses réseaux sociaux!

Jordan Connor

Celui qui joue Sweatpea a posé la grande question à sa copine de longue date, Jinjara Mitchell, en septembre 2018. On a bien hâte de voir le mariage!

Drew Ray Tanner

Fangs est lui aussi assez discret, mais il a bel et bien une petite copine: la très jolie Jasmine Vega.

Elle est d’ailleurs amie avec Jinjara Mitchel, la fiancée de Jordan Connor, Adeline Rudo, de Sabrina (qui est en couple avec celui qui joue le chef des Ghoulies dans Riverdale), ainsi que Corin J Clark, la copine soupçonnée de Skeet Ulrich.

Il y a de l'amour dans l'air!