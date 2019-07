[Vidéo] Lysandre Nadeau et Sean Domican testent leur amour dans notre «Couple Challenge»

Pour lancer notre toute nouvelle série vidéo «Couple Challenge» où des couples sont mis au défi de répondre à des questions afin de découvrir s’ils se connaissent vraiment, nous avons invité les hilarants et adorables Lysandre Nadeau et Sean Domican!

Après s'être rencontrés en voyage assez récemment, voyez si les amoureux savent tout l'un sur l'autre dans une série de questions croustillantes!

Qui est le plus bordélique? Qui a dit je t'aime en premier? On a la réponse à ça, et tellement plus, dans notre vidéo!