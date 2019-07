10 les nouveautés sur Netflix à ne pas manquer en août

C'est le moment tant attendu du mois où Netflix Canada annonce les nouveaux titres qui s'en viennent et août 2019 ne va pas vous décevoir!

On est gâtés par le retour de certaines de nos séries favorites de 2018, en plus des nouveaux films qu'on adore!

Voici donc 10 films et séries à ne pas manquer en août sur Netflix

Derry Girls, saison 2 - Le 2 août

Cette série irlandaise sur un groupe d'ados qui grandit dans un milieu assez pauvre dans les années 90 est de retour et la saison 2 semble tout aussi hilarante!

Dear White People, volume 3 - Le 2 août

Ce «Netflix original» aborde les différences entre les étudiants blancs et noirs d'une université américaine. Son humour et son côté autodérisoire sauront vous plaire.

Glow, saison 3 - Le 9 août

Les «Gorgeous Ladies Of Wrestling» sont toujours à Vegas et elles ont de la difficulté à garder l'intérêt du public. On a hâte de voir jusqu'où elles vont aller.

Bridget Jones Diary - Le 15 août

Une véritable comédie romantique classique! L’arrivée de ce long-métrage sur Netflix vous offre l’occasion d’organiser une soirée de filles pour rire et pleurer un peu!

Instant Family - Le 16 août

Rose Byrne et Mark Wahlberg forment un couple qui désire adopter un enfant. Leur famille grandit de façon assez spectaculaire quand ils trouvent l’enfant parfait, mais qu’il vient avec un frère et une soeur!

MINDHUNTER, saison 2 - Le 16 août

ENFIN! Mindhunter est de retour avec de tout nouveaux tueurs en série que le FBI doit traquer.

The Sinner: Julian, saison 2 - Le 20 août

Si vous aimez Mindhunter, vous allez aimer The Sinner, une série policière qui suit un cas par saison. Pour la seconde, c'est l'histoire de Julian, un jeune garçon de 13 ans soupçonné d'avoir tué ses parents.

How to Get Away With Murder, saison 5 - Le 22 août

Annalise et ses élèves sont de retour et ils devront résoudre un autre meurtre bien mystérieux.

Falling Inn Love - Le 29 août

Une jeune femme qui traverse une séparation difficile décide de s'embarquer dans le gros projet de rénover une auberge... puis elle tombe en amour! Une nouvelle comédie romantique qui semble légère et cute.

The A List - Le 30 août

Cette nouvelle série creepy raconte l'histoire de Mia, une fille très populaire qui pense passer un été de rêve dans un camp. Mais quand la mystérieuse Amber arrive, tout dégénère...