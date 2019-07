Voici avec qui les acteurs de «Gossip Girl» sont en couple dans la vraie vie

Avec qui Chuck Bass est-il marié? Est-ce que Blair a trouvé l’amour? Nous avons réponses à toutes vos questions concernant les statuts amoureux de tous les acteurs de Gossip Girl.

Si vous étiez ado dans les années 2000, Gossip Girl était sans aucun doute l’une de vos émissions favorites.

De plus, les acteurs étaient les vedettes du moment et nous avions tous un crush sur l’un d’eux. On se demande donc : où sont-ils rendus aujourd’hui? Voici donc les situations amoureuses de tous les acteurs de Gossip Girl:

Blake Lively - Serena van der Woodsen

Blake est bien sûr mariée à l’acteur Ryan Reynolds et ils forment un adorable couple! Ils ont même 2 enfants, James et Inez. Mais l’histoire derrière leurs débuts est croustillante.

Ils se sont rencontrés en 2010 sur le tournage du film Green Lantern. À ce moment-là, Ryan était marié à Scarlett Johansson (!) et Blake était en couple avec nul autre que Penn Badgley (!!!), celui qui jouait Dan!

Mandatory credit: Patricia Schlein/ WENN.com

Blake a laissé Penn quelques mois plus tard, Ryan a suivi, et ils ont été vus ensemble pour la première fois environ 1 an après. Wow!

Leighton Meester - Blair Waldorf

AFP

En plus d’avoir été le crush de plusieurs dans les années 2000, Leighton est aujourd’hui mariée avec un autre sex-symbol de cette période, Adam Brody de The OC!

Ils se sont mariés en 2014 et ont une petite fille du nom de Arlo ensemble.

Penn Badgley - Dan Humphrey

Ne vous inquiétez pas pour Penn, il s’est remis de sa rupture avec Blake! Il est aujourd’hui marié avec la chanteuse Domino Kirke depuis 2017.

Ils sont très discrets à propos de leur relation, mais quand ils publient des photos de couple, ils sont toujours adorables.

Chace Crawford - Nate Archibald

Jusqu’à tout récemment, Chace était en couple avec une certaine Rebecca Rittenhouse, une actrice que vous avez peut-être vue dans The Mindy Project ou Handmaid’s Tale.

Le couple se serait séparé en avril, alors tout porte à croire que Chace est célibataire!

Ed Westwick - Chuck Bass

Après avoir été en couple avec l’actrice et mannequin Jessica Michel Serfaty jusqu'en 2018, Ed a été au milieu d’un scandale #MeToo lorsque 3 femmes l’ont accusé d’agression sexuelle.

La poursuite a été abandonnée par manque de preuves, mais bref, tout porte à croire qu’Ed est célibataire.

Jessica Szhor - Vanessa Abrams

Jessica est en couple avec le joueur de hockey Brad Richardson. Ils sont très discrets sur leur relation, puisque le compte de Brad est privé.

Celui-ci est aussi récemment divorcé de Lauren Hunt, aussi actrice, avec qui il a eu une fille.

Taylor Momsen - Jenny Humphrey

Taylor vit sa vie de rockstar et elle est célibataire!